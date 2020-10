WHO: Dostať koronavírus pod kontrolu si bude vyžadovať obetavosť

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:04 -

"Budeme musieť tento vírus prekonať a to si bude možno vyžadovať obete pre mnoho, mnoho ľudí, pokiaľ ide o ich osobný život," uviedol Mike Ryan z WHO. "Môže si to vyžadovať vypnutie ekonomiky a obmedzenie pohybu a domácu karanténu, aby sme sa dostali z tejto fázy pandémie," dodal.

Svetová zdravotnícka organizácia v pondelok varovala, že niektoré krajiny možno budú musieť znova ukončiť niektoré činnosti, ktoré nepatria medzi kľúčové, aby zabránili šíreniu koronavírusu. Úradníci WHO tvrdia, že stále dúfajú, že väčšina krajín nebude musieť zaviesť celoštátne blokovania, ktoré niektorí svetoví lídri uvalili začiatkom roka ako prostriedok na spomalenie šírenia vírusu. Keďže sa však prípady Covid-19 v súčasnosti na severnej pologuli opätovne masívnejšie objavujú, najmä v Spojených štátoch a Európe, bude pravdepodobne potrebné, aby niektoré krajiny znova zaviedli tieto prísnejšie opatrenia.

Podľa analýzy údajov z Univerzity Johna Hopkinsa okrem USA najmenej sedem krajín, z toho štyri v Európe, v nedeľu hlásilo rekordné maximá v priemere nových denných prípadov. V prepočte na populáciu počet nových infekcií v Európe predbehol počet infekcií v Spojených štátoch, pričom Európa hlási 324 nových prípadov Covid-19 na 1 milión ľudí, na základe sedemdňového priemeru, v porovnaní s 209 novými prípadmi Covid-19 na 1 milión ľudí v USA. Celkovo 27-mička EÚ zaznamenáva takmer 168 000 nových prípadov denne.

V auguste WHO uviedla, že mladí ľudia sú hlavnými faktormi šírenia vírusu v mnohých krajinách. Úradníci WHO však v pondelok uviedli, že sú svedkami toho, ako sa ohnisko začína „dostávať“ k zraniteľnejším populáciám a starším vekovým skupinám. "Vidíme postupný rast priemerného veku," uviedla na konferencii Maria Van Kerkhove z WHO.

WHO odkazuje svetovým vodcom, že nemôžu „dosiahnuť ekonomické oživenie a žiť tak, ako sme na to boli zvyknutí pred“ pandémiou. "Pandémia nie je politický futbal." Zbožné prianie alebo úmyselné odbočenie nezabráni prenosom ani nezachráni životy,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Organizácia kritizovala niektoré krajiny za to, že počas prvej vlny pandémie neinvestovali do krokov na zmierňovanie dopadov. "Keď sa pozrieme na celú Európu ako celok, určite by ste si mohli položiť otázku, či bolo počas prvej vlny investovaných dostatok prostriedkov a či sú v každej z týchto kritických oblastí k dispozícii dostatočné a primerané zdroje," uviedol Ryan. "Vidíme veľké množstvo prípadov, vidíme ďalšie šírenie choroby, vidíme veľmi, veľmi vysokú mieru pozitivity a zvyšujúci sa nedostatok kapacity pre účinnú formu sledovania kontaktov," dodal.