Tesla začne s dodávkami vozidiel vyrobených v Číne do Európy

dnes 14:16 -

Približne 7000 Modelov 3 vyrobených v šanghajskej Gigafactory je určených na transport do Belgicka, kam by mali doraziť koncom budúceho mesiaca. Odtiaľ sa majú distribuovať do ďalších európskych krajín vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska, Portugalska, Švajčiarska a Švédska.

Výrobcov na celom svete v súčasnosti ochrnuje pandémia nového koronavírusu, ktorá bráni firmám pokračovať alebo obnoviť produkciu. Ochorenie COVID-19 sa pritom prvýkrát objavilo koncom minulého roka v čínskom meste Wu-chan. Číne sa však podarilo zastaviť šírenie nového koronavírusu už začiatkom tohto roka, ale USA a Európa a tiež ďalšie krajiny naďalej zápasia s už druhou vlnou infekcie.

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk po výrobných problémoch v minulosti oznámil, že automobilka v 3. štvrťroku vyprodukovala 143.036 vozidiel. Spoločnosť uviedla, že výrobná kapacita Modelu 3 v šanghajskej továrni, ktorá bola otvorená pred rokom, teraz dosahuje 250.000 kusov ročne.

Analytici predpovedajú, že v Európe a v Číne dôjde vďaka podpore od vlád, ktoré sa snažia znížiť emisie, v nasledujúcich rokoch k výraznému rastu predaja elektrických vozidiel.