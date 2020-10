Majitelia kaviarní a gastroprevádzok môžu prevádzkovať terasy aj v zime

dnes 9:01 -

„Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku museli majitelia v rámci sprísnených bezpečnostných opatrení už po druhý raz zavrieť interiérové časti svojich prevádzok. Jedlo a nápoje môžu zákazníci konzumovať iba na terasách, ktoré môžu za normálnych okolností fungovať len do konca októbra. Tento rok by však zatvorenie terás mohlo byť pre mnohé podniky likvidačné,“ povedal Tomek.

Mesto preto podľa neho všetkým majiteľom a prevádzkovateľom terás a sedení ponúka možnosť ponechať otvorené všetky terasy až do januára 2021.

Po novom im mesto odpustí aj poplatok za umiestnenie terás alebo sedení. Radnica predloží návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 28. októbra. „Všetci chceme veriť tomu, že budúci rok už bude koronavírus na ústupe. Už teraz však musíme urobiť všetko pre to, aby sme prevádzkovateľom reštaurácií a kaviarní pomohli prekonať toto náročné obdobie,“ povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V prípade, že sa prevádzkovatelia terás rozhodnú ponechať svoju terasu alebo sedenie na území mesta otvorené aj po 31. októbri, stačí, ak znovu vyplnia žiadosť o umiestnení exteriérového sedenia. Túto možnosť majú podľa Tomeka aj ostatní majitelia prevádzok, ktorí doteraz terasu vôbec nemali. Formulár, ktorý nájdu na webstránke mesta, je potrebné zaslať do 28. októbra na adresu podatelna@presov.sk.