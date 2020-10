Zákaz vychádzania sa netýka cesty do práce, na Orave a v Bardejove treba aj test

dnes 12:31 -

Zákaz vychádzania, ktorý bude na Slovensku platiť od soboty (24. 10.), sa netýka cesty do a zo zamestnania. Rovnako cesty na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti. Na Orave a v Bardejove je potrebné mať so sebou na využitie výnimky aj negatívny test. Vyplýva to z vládneho uznesenia, ktorým sa rozšírili opatrenia v rámci núdzového stavu.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) vysvetlil, že v najpostihnutejších regiónoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov budú môcť ľudia využívať výnimky zo zákazu vychádza len v prípade, že budú mať negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu. Nesmie byť starší ako 23. október. Na zvyšku Slovenska nebude potrebný.

V prípade, ak človek výnimku nevyužije a dobrovoľne zostane v karanténe, bude si môcť so zamestnávateľom podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) dohodnúť tzv. home office. "Ak si ho nedohodne, nebude môcť čerpať karanténnu PN, je to jeho slobodné rozhodnutie, že zostane doma. V takom prípade je prekážka na strane zamestnanca, nie zamestnávateľa, ani to nie je prekážka na strane štátu," povedal Krajniak. Pripomenul, že na test môže ísť každý zadarmo. Na Orave a v Bardejove sa v piatok začalo s celoplošným testovaním antigénovými testami.