Vláda sa opatreniami pri lockdowne zbavuje zodpovednosti, tvrdia maloobchodníci

"Máme za to, že sa vláda týmto spôsobom zbavuje zodpovednosti za akékoľvek kompenzácie mimo existujúcich schém, a to aj napriek tomu, že deväť dní budú naše prevádzky úplne bez zákazníkov a následne očakávame výrazný prepad návštevnosti, pretože do obchodov budú môcť chodiť iba zákazníci s negatívnym testom," uviedol predseda ISKM Daniel Krakovský.

Obchodníci žiadajú kompenzácie napríklad po vzore Českej republiky, ktorá prepláca 100 % všetkých mzdových nákladov a kompenzuje aj nájomné za posledné mesiace. Súčasná podpora je totiž podľa iniciatívy nedostatočná.

ISKM tiež vyzvala vládu, aby povolila maloobchodným predajniam predávať iba sortiment dennej spotreby nevyhnutný pre život. "Už v prvej vlne sa totiž stávalo, že veľké supermarkety predávali akýkoľvek aj nepotravinový sortiment, a tým uberali tržby maloobchodníkom, ktorí museli byť povinne zatvorení aj v prípade, že predávali rovnaký tovar," pripomenul Krakovský.