Ekonomická aktivita v eurozóne v oktobri klesla

Zložený index nákupných manažérov (PMI) pre eurozónu, ktorý meria aktivitu v priemysle aj v sektore služieb, v októbri padol na 4-mesačné minimum 49,4 bodu z 50,4 bodu v septembri, uviedla spoločnosť IHS Markit vo svojom rýchlom odhade. Index teda opäť klesol pod 50-bodovú hranicu, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie. Ekonómovia počítali so znížením až na 49,3 bodu.

"Rastie riziko, že eurozóna padne do recesie s dvojitým dnom, keďže druhá vlna epidémie koronavírusu spôsobila opätovný pokles podnikateľskej aktivity." uviedol hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson.

Nové reštrikcie majú negatívny vplyv predovšetkým na dominantný sektor služieb. PMI pre sektor služieb sa v októbri znížil na 46,2 bodu zo 48 bodov v septembri, pričom ekonómovia počítali so 47 bodmi. PMI pre priemysel, naopak, stúpol na 26-mesačné maximum 54,4 bodu z 53,7 bodu.

Krajiny eurozóny opäť prijímajú opatrenia na zastavenie druhej vlny epidémie koronavírusu. Napríklad Francúzsko prijalo pravidlá týkajúce sa zákazu vychádzania minulý týždeň a vo štvrtok (22. 10.) ich rozšírilo na viac regiónov. Zložený PMI pre Francúzsko v októbri klesol na 5-mesačné minimum 47,3 bodu zo 48,5 bodu v septembri. K čiastočnému uzavretiu sa minulý týždeň vrátilo aj Holandsko, Írsko na 4 týždne zakázalo návštevy a Nemecko radí občanom, aby necestovali do lyžiarskych stredísk.