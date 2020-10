Putin: Obmedzenia pre ťažbu ropy by sa mohli predĺžiť

Zdroj: OilPrice;bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 10:42 -

Tieto komentáre by mohli povzbudiť trh s ropou, ktorý sa zúfalo snaží nájsť ubezpečenie, že produkcia ropy nebude stúpať príliš rýchlo nad dopyt. Rusko sa však v minulosti zdráhalo pokračovať v znižovaní ťažby ropy, takže je potrebné dať do pozornosti každú takúto zmienku. Aj to, že dokonca uvažuje o pomalšom uvoľňovaní zavedených škrtov.

Rusko v skutočnosti nedokázalo znížiť svoju vlastnú produkciu ropy na úroveň, na ktorej sa dohodlo, po väčšinu obdobia znižovania v roku 2019 a začiatkom roku 2020.

Bolo to Rusko, kto vyvolal cenovú vojnu medzi ním a Saudskou Arábiou a USA, keď odmietlo súhlasiť s ďalšími zníženiami s argumentom, že keď OPEC zníži svoju produkciu, otvára tým dvere producentom v USA k zvyšovaniu ich produkcie.



Vladimir Putin sa zúčastnil niekoľkých rokovaní so Saudskou Arábiou a USA o stave ropných trhov. "Veríme, že na našich dohodách nie je potrebné nič meniť," uviedol Putin. "Budeme sledovať, ako sa trh zotavuje. Spotreba stúpa.“ Putin však dodal, že „nevylučujú“ možnosť, že by OPEC + mohol udržať súčasné zníženie produkcie namiesto toho, aby od zníženia upustil tempom, na ktorom sa pôvodne dohodol. A Putin šiel ešte ďalej. "Ak to bude potrebné, môžeme prijať ďalšie rozhodnutia o ďalších redukciách. Ale teraz to nevidíme ako nevyhnutnosť,“ vyhlásil Putin s tým, že nevylučuje ani väčšie zníženie produkcie.



Ochotu Ruska uvažovať dokonca o ďalších škrtoch alebo čakať na zmiernenie škrtov dlhší čas, než bolo plánované, budú trhy, ktoré sa ocitli v rutine, keď sa ceny ropy obchodovali mesiace v relatívne úzkom pásme, vnímať pozitívne. Cena ropy po Putinových vyjadreniach stúpla. V piatok ceny opäť padli z obavy, že druhá vlna koronavírusu môže zvrátiť oživenie energetického dopytu v Európe a USA.

OPEC + je zložitý, ale efektívny mechanizmus na stabilizáciu globálneho trhu s ropou, uviedol Putin. "V tomto rozdrobenom svete je takýto prístup skutočne plodnejší," uviedol. Spolupráca v rámci aliancie „umožňuje nielen riešiť konkrétne problémy, ale tiež dokáže multilaterálnej diplomacii vdýchnuť nový život.“ Putin takto prehovoril len niekoľko hodín po tom, čo generálny riaditeľ Rosneft PJSC Igor Sečin, dlhoročný skeptik OPEC +, uznal, že sú potrebné interakcie medzi národmi produkujúcimi energiu, a vyzval na prijatie opatrení na stabilizáciu trhu. Hoci priamo nemenoval OPEC +, Sečin uviedol, že svetová ekonomika, a spotreba ropy, sa môžu začať zotavovať budúci rok, ale že „ľudstvo musí prijať koordinované kroky, aby dosiahlo takýto výsledok.“



Ministri krajín OPEC + sa najbližšie zídu na schôdzke naplánovanej na 30. novembra a 1. decembra. Diskutovať by mali o tom, či sa majú držať svojho plánu obmedzenia produkcie, na ktorom sa zhodli v apríli. V júli skupina podobné zvýšenie produkcie odložila o mesiac, kvôli pochybnostiam o sile dopytu po rope.