Ceny novostavieb v Bratislave v 3. kvartáli vzrástli o 14,4 %

Priemerná jednotková cena novostavieb v Bratislave ku koncu 3. kvartálu dosiahla úroveň 3540 eur za štvorcový meter (m2) s DPH, čo je novým rekordom. V porovnaní s 2. štvrťrokom však podľa analytikov k veľmi výraznej zmene nedošlo – za čo môže prírastok 600 nových bytov s priemernou jednotkovou cenou zhruba 3200 eur za m2. "Podpriemerná cena prírastku bola spôsobená najmä prírastkom nových bytov v lacnejších lokalitách. Pokiaľ by sme ponuku očistili o tieto nové byty, tak by priemerná jednotková cena presiahla 3600 eur za m2 s DPH," dodali analytici.

Priemerná absolútna cena novostavieb v hlavnom meste sa dostala na úroveň 231.000 eur bez DPH, čo znamená medziročný nárast o 7,23 %. Poklesla však priemerná rozloha bytov zo 71 m2 na 66 m2. "Zároveň však treba poznamenať, že 60 % ponuky tvoria byty s cenou do 200.000 eur s DPH a priemer na úrovni 231.000 eur tak vytvárajú najmä výrazne drahšie byty v bratislavskom downtown a iných prémiových lokalitách," vysvetlili analytici.

Medziročne však v 3. kvartáli tohto roka vzrástol aj dopyt po novostavbách, a to o 30 %. "Tento vývoj sa dal čakať, keďže 2. štvrťrok bol zasiahnutý prvou vlnou pandémie a v mesiaci apríl došlo na realitnom trhu len k veľmi malému počtu transakcií," myslia si analytici spoločnosti. Priemerná cena predaných bytov dosiahla úroveň 3242 eur za m2, čo je medziročný nárast o 14,3 %. Priemerná absolútna cena predaných bytov bola na úrovni 205.000 eur s DPH, čo predstavuje medziročný nárast o 12,2 %. Priemerná rozloha predaných bytov však klesla na 63 m2. Najpredávanejšími boli dvojizbové (44 %) a trojizbové byty (27 %).

Ako sa vyjadril hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik, napriek pôvodnej "panike" na realitnom trhu pre pandémiu nového koronavírusu nedošlo k prepadu cien. "Obmedzená ponuka bytov, najmä tých v strednom segmente bývania dovolila predávajúcim ponechať ceny na rovnakých úrovniach, pretože aj napriek dočasnému prepadu dopytu sa predávajúci nemali kam ponáhľať," uzavrel analytik.