Na americkom akciovom trhu sa nafukuje masívna bublina, využite to!

Zdroj: Phoenix Capital Research

Foto: SITA/AP

dnes 12:08 -

Graham Summers zo spoločnosti Phoenix Capital Research tvrdí, že americký akciový trh čaká raketový rast, na ktorom by bola chyba sa nepodieľať. Summers je presvedčený, že obrovské množstvo peňazí, ktoré na trh umiestňuje americká administratíva a centrálna banka, nemôžu vyústiť v nič iné, než výrazné posilnenie akcií.

"Index S & P 500 podľa mňa môže počas roka atakovať hladinu 6 000 bodov. Že to znie šialene? Tak si uvedomme, že vláda a Fed rôznymi kanálmi už teraz naliali a plánujú naliať do systému nové peniaze v objeme zhruba tretiny veľkosti americkej ekonomiky," píše Summers.

Aj veľkí býci priebežne varujú pred narastajúcimi valuáciami na akciovom trhu, pred prudkým rastom dlhu americkej vlády, geopolitickými rizikami, a samozrejme pandémiou koronavírusu a celým radom ďalších rizík. Staré burzové príslovie ale hovorí, že sa má na trhu tancovať, kým hrá muzika.

"Ako investori by sme nemali toľko riešiť to, čo by trh mal robiť. Mali by sme zarábať práve v tom prostredí, ktoré na trhoch panuje," uzatvára Graham Summers svoj kontroverzný výhľad pre americké akcie.