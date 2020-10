Ceny ropy pokračovali vo štvrtok ráno v poklese

dnes 9:01 -

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa vo štvrtok o 7.47 h SELČ predával po 39,85 USD (33,62 eura). To bolo o 18 centov alebo 0,45 % menej ako v stredu (21. 10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt v stredu stratil 1,67 USD alebo približne 4 % a uzavrel na 40,03 USD za barel. Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent vo štvrtok ráno zlacnel o 15 centov alebo 0,36 % na 41,58 USD za barel.

Ropné rezervy v USA v uplynulom týždni (do 16. októbra) klesli o 1 milión barelov, pričom experti počítali so znížením o 1,02 milióna, ukázala stredajšia správa amerického ministerstva energetiky. Zásoby benzínu stúpli o 1,9 milióna barelov, pričom sa očakával ich pokles o 1,8 milióna barelov.

Analytici poukázali na to, že nečakaný nárast zásob benzínu prišiel v čase, keď produkciu benzínu obmedzili odstávky pre hurikán Delta. To signalizuje relatívne slabý dopyt.

Navyše, denné prírastky prípadov ochorenia COVID-19 dosahujú v niektorých štátoch USA aj v Európe nové rekordy a po celom svete sa opäť sprísňujú reštriktívne opatrenia, ktoré majú spomaliť šírenie nového koronavírusu, čo má negatívny vplyv na dopyt po rope.

Tiež sa znižuje pravdepodobnosť, že v USA sa zákonodarcovia dohodnú na novom balíku stimulov ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať 3. novembra. Prezident Donald Trump v stredu obvinil demokratov, že brzdia dosiahnutie kompromisnej dohody.