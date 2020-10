Pandémia kaviarenskú kultúru neporazí

dnes 9:46 -

Unikátny kaviarenský koncept môže expandovať aj v zložitých časoch. Duch pravej rodinnej cukrárne a gastronomický zážitok dokážu prevážiť nad neistotou a pocitmi strachu z pandémie. Kvalitné koncepty sú svetlým príkladom toho, ako odhodlanie a sila prekonať toto obdobie dokážu živnostníkov motivovať.

Pestrá história mestských kaviarní nie je spojená len s Centrál Café vo Viedni, parížskym Deux-Magot alebo londýnskym Café Royal. V Bratislave už v roku 1895 bolo sedemnásť vyhľadávaných kaviarní a v známej kaviarni Grand sa schádzala bohéma okolo Emila B. Lukáča a Janka Alexyho. V súčasnej situácii a s ohľadom na nové opatrenia v boji proti pandémii, je rokmi budovaná kaviarenská kultúra priamo ohrozená. Zákazníci prichádzajú o to, čo robí kaviarenskú kultúru takou osobitou. Hoci gastronomické podniky môžu byť otvorené, zákazníkov môžu privítať len v exteriéri na terasách. Vzhľadom k sychravému jesennému počasiu sa tak mnohé menia na výdajne, okienkový predaj a donáškovú službu.

Pôvodný koncept Moja srdcovka je cukráreň a kaviareň viedenského typu s terasou a útulným posedením. Kladie mimoriadny dôraz na ponuku cukroviniek. Renomé si rodinný podnik vybudoval i vďaka príprave tort a svadobných koláčov. Tento segment citeľne utrpel zákazom hromadných podujatí. Našťastie letné obdobie prialo zmrzline. Výroba zmrzliny pre koncept Moja srdcovka vychádza z pôvodnej rodinnej tradície v produkcii tejto pochúťky v obci Želiezovce. Prvú zmrzlinu si tu v cukrárni "Flamengo" vychutnávali už v roku 1925. "Áno, cukrovinky aj zmrzlina sú v Mojej srdcovke skutočnými lahôdkami. Suroviny, ktoré používame, sú živé a ekologické. Napríklad mlieko je od voľne sa pasúcich dojníc a len z lokálnych fariem. Je to pre nás samozrejmosť. Žiaľ, to čo sa na trhu deje, vzhľadom na sprísnené protipandemické opatrenia, je obrovská kríza a je len otázkou času, ako dlho dokážeme znášať takýto prevádzkový režim," opisuje koncept Marian Šufliarsky, predseda predstavenstva a prezident holdingu M-MARKET, a.s. pod krídla ktorého patrí aj sieť kaviarní Moja srdcovka.

Moja Srdcovka (http://www.mojasrdcovka.sk/) má na Slovensku momentálne sedem prevádzok, najnovšiu v Bratislave, na Hviezdoslavovom námestí. Najbližším plánom je sieť rozšíriť do Košíc a Nitry. Vzhľadom k sprísneným opatreniam zostáva veriť, že slovenská kaviarenská kultúra a gastronómia túto krízu prežije a dočká sa zo strany kompetentných zaslúženej podpory.

M-MARKET, a.s. (http://www.m-market.sk/) je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.