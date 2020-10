SR by pri vyššej podpore mohla byť sebestačnou v produkcii ovocia

dnes 15:01 -

Slovensko by sa pri zvýšenej podpore pre pestovateľov mohlo stať krajinou sebestačnou v produkcii ovocia, a to vrátane jabĺk. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pri príležitosti Svetového dňa jabĺk, ktorý sa pripomína 21. októbra.

Upozornila, že Slovensko je treťou krajinou s najlepšími podmienkami na pestovanie ovocia. Máme chuťovo jedno z najlepších ovocí, jablká nevynímajúc. Pestujeme ho na výmere okolo 6500 hektárov (ha), z toho maximálne produkčných sadov s výbornými úrodami je len 1000 ha. Z tejto 1000-hektárovej výmery sa šťavnaté a vysoko kvalitné jablká urodia len na asi 700 ha.

"Oproti západoeurópskym krajinám musíme síce viac zásobovať sady vodou, čo je však jednoduchšie, ako spoliehať sa na dostatok slnečných dní. Práve pre tieto klimatické podmienky vieme vypestovať oveľa krajšie a farebnejšie ovocie. Naše jablká majú plnú chuť a veľa šťavy. A v tom je ten zásadný chuťový rozdiel medzi naším a západným ovocím," uviedol predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.

Ovocinári by podľa Holéciovej chceli z prírodných podmienok vyťažiť čo najviac. Na to, aby sme sa stali sebestační v produkcii ovocia, vrátane jabĺk, potrebujú zvýšiť výmery kvalitných produkčných sadov zo spomínaných 1000 ha až na 5000 ha. Založenie jedného hektára sadu, napríklad jablkového, stojí 50.000 eur. Kvalitný biologický materiál pestovatelia majú, chýba však podpora štátu na obnovu sadov.

"V pestovaní máme výrazne naviac. Potrebovali by sme však, aby štát poskytoval dotáciu vo výške 50 % alebo výhodnú pôžičku. V západných krajinách je takáto forma podpory úplne prirodzená. Vďaka tomu by sme vedeli pestovať výrazne viac. Postupnou výsadbou nových kvalitných sadov by sme vedeli zvýšiť výrobu ovocia až na 200.000 ton ročne, približne 70 % z tohto objemu by tvorili práve jablká," dodal Varga.

Slovensko by sa podľa neho takýmto spôsobom stalo krajinou sebestačnou v produkcii ovocia, a to vrátane jabĺk. Nebolo by tak byť odkázané na dovoz, ktorý z celkového podielu ovocia v obchodoch tvorí až dve tretiny.