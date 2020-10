Začiatok konca zvrchovanosti? Európa má prvé sociálne zamerané dlhopisy

Zdroj: MorningPorridge

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:20 -

Program SURE je súčasťou väčšieho záchranného balíka v hodnote 750 miliárd eur, ktorý sa pripravuje medzi EÚ a ECB na riešenie problémov slabého rastu Európy v dôsledku vírusu. Ako uvádza Bloomberg, sociálne väzby sú definované financovaním projektov, ktoré pomáhajú spoločnosti, ako je zlepšovanie sociálnej starostlivosti alebo služba znevýhodnenému obyvateľstvu. Podľa správy Maie Godemerovej, analytičky pre zelené a udržateľné financovanie v BNEF, sú „dokonalou finančnou odpoveďou“ na šok, ktorý sociálne systémy zažili pri pandémii.

Nejde o žart? Alebo skôr zjavný cynizmus, že tieto dlhopisy sú uvádzané na trh ako „sociálne dlhopisy“ zo strany EÚ a jej bankárov, aby poslúžili ako dymová clona na maskovanie toho, čo v skutočnosti dosiahnu.

Dnešné dlhopisy budú so záporným výnosom, ale investori ich kúpia, pretože majú o niečo menší záporný výnos ako nemecké bundy, a očakávajú, že dlhopisy EÚ budú cenovo rásť, pretože ECB tlačí európsku sadzbu na nižšie hodnoty, pod nulové pásmo, na vytvorenie oživenia a inflácie, čo sa im doteraz nepodarilo. Je to politika, ktorá za posledných 5 rokov nedosiahla nič, ale asi treba skúšaj ďalej.

"Očakával som trojcifernú sumu, ale nie natoľko vysokú," uviedol Jan von Gerich, hlavný stratég Nordea Bank Abp. "Tieto dlhopisy boli zjavne netrpezlivo očakávané a tieto emisie iba posilňujú obraz, že v súčasnosti je po dlhopisoch obrovský dopyt."

Stručne povedané, investori budú schopní predávať dlhopisy na sekundárnom trhu späť do ECB, pravdepodobne s malým ziskom z dôvodu nadmerného upísania, prostredníctvom svojich QE nekonečných programov. 5 investičných bánk, ktoré sa na predaji spolupodieľajú, si s potešením vyúčtujú poplatky vo výške približne 20 miliónov eur.





Medzitým vo Frankfurte, nie celkom stredobode európskych financií, ako si to Nemci predstavujú, osamelý kritik EÚ, Bundesbankár Jens Weidemann, zúfalo tvrdí, že akékoľvek spoločné požičiavanie EÚ by malo byť jednorazové a nemalo by byť spoločným rozpočtovým nástrojom. Nikto ho ale nepočúva, je to osamelý hlas vo frankfurtskej divočine. Vydanie dlhopisov je nevyhnutné. Vytvárajú jasnú cestu k jednotnému európskemu nástroju vydávania dlhopisov, čo umožňuje Európe s ratingom AAA, aby dominovala v globálnych emisiách dlhopsiov, a Bruselu stanoviť program financovania.

Šéfka ECB Christine Lagardeová chce, aby spoločné emisie boli súčasťou jej arzenálu. Zatiaľ čo Jens Weidmann poukazuje na to, že „skôr ako sa bude uvažovať o vydaní spoločného dlhopisu, bude potrebná „užšia politická integrácia a aby sa z EÚ vyvinul demokratický štát “, realita je iná. Predefinuje sa a posilní úloha nevolených bruselských eurokratov z hľadiska ich finančnej sily. Spoločným dlhopisom sa dokončuje európske národné financovanie zo strany Bruselu. Stále budú existovať Bundy, Buony, BTP či OAT, ale už sa blíži ich koniec. Wiedmann a Nemci mali kurióznu predstavu, že keď jednotlivé krajiny vstúpia do eurozóny, naplnia prísne pravidlá členstva tým, že budú uplatňovať zdravú fiškálnu zodpovednosť, zreformujú svoje ekonomiky a zabezpečia si spoľahlivé finančné prostriedky. Mýlili sa.

Týmto programom sa dosiahne centralizácia európskych financií a to aj napriek absencii skutočného demokratického procesu, alebo dohody o európskom občianskom poriadku. Namiesto toho rozhodnú ECB a Brusel. Systém sa zmení, európske štáty už nepôjdu na trh, aby si zadovážili eurá, aby znížili nezamestnanosť alebo zastavili stratu pracovných miest, nie, teraz už bude stačiť úctivo požiadať Brusel. Už nebudú musieť financovať natoľko potrebné projekty prostredníctvom trhov vo svojom vlastnom mene. Už riadi ich rozpočty Brusel.

Nové programy financovania EÚ dokonale zodpovedajú pravidlám členstva v eurozóne. Nezávislé národy nemôžu dosiahnuť vysoký štátny deficit, k tomu sa zaviazali, ale musia pekne požiadať o peniaze Brusel. V prospekte bruselských dlhopisov ale nenájdete jasnú zmienku o národných financiách, namiesto toho ponúka veľmi zložitú a zamotanú dymovú clonu, pretože EÚ zameriava pozornosť trhu na tieto dlhopisy, ako na program sociálnych dlhopisov. Čo to vlastne je? Existuje veľa upokojujúcich objektívnych fráz ako „duch solidarity“, „zachovanie produktívnych kapacít“ a „zmiernenie priamych spoločenských a ekonomických dopadov“, ktoré sú veľmi chvályhodnými cieľmi, ale každý si pod tým môže predstaviť niečo iné. „Nástroj SURE možno považovať za núdzovú operativizáciu európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti, ktorú vyhlásil predseda Európskej komisie vo svojich politických usmerneniach.“ Takže ďakujeme predsedkyni Leyenovej za jej politickú ostrieľanosť. Ďalej zaisťuje, aby dlhopisy spĺňali princípy sociálnych dlhopisov. Výnosy z dlhopisov sa používajú na určené sociálne účely, budú sa pravidelne predkladať správy. Čo asi budú obsahovať? Ako bude EÚ sledovať, čo sa udialo s povedzme 504 miliónom eur, ktoré sa v rámci programu poskytli Bulharsku? Bude postupovať Brusel tak efektívne, ako vypátral miliardy, ktoré minuli granty a programy pomoci talianskych gangstrov v rámci predchádzajúcich programov pomoci?

EÚ to ochotne vysvetlí: „Ambíciou EÚ je zosúladiť budúce dlhopisy EÚ s pripravovanou taxonómiou EÚ pre environmentálne udržateľné činnosti. Aby sa predišlo nejasnostiam, dlhopisy podľa súčasného rámca budú mať názov „EU SURE Social Bonds“: nenaznačujú sociálnu časť budúcej taxonómie EÚ ani možné kroky Komisie v oblasti štandardov zelených / sociálnych dlhopisov EÚ.“

To sa už môžeme tešiť, kedy EÚ zavedie svoj ďalší program: dlhopisy správy a riadenia. Cez ne sa bude požičiavať hotovosť z EÚ priamo európskym firmám, ktoré robia presne to, čo im káže Brusel.

Nie, tieto dlhopisy nie sú vydávané a ručené členskými štátmi Európskeho spoločenstva. Sú garantované sumou 25 miliónov eur, ktoré dobrovoľne poskytli členské štáty. Nepýtajte sa, ako to funguje, ale EÚ má hodnotenie AAA tak v čom je problém? A ECB ich kúpi. Vlastne, ak máte nejaké otázky týkajúce sa dlhopisu, na všetky sa dá ľahko odpovedať: ECB ich kúpi. Treba sa niečoho obávať? Kúpte si tieto dlhopisy. Zaplatíte 26 bázických bodov EÚ ročne za privilégium ich vlastniť. A za to, čo sa môže pokaziť, keď ich ECB kúpi.