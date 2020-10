Čínski superboháči zarobili v roku 2020 rekordných 1,5 bilióna USD

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 14:16 -

Podľa nej za 12 mesiacov do konca augusta 2020 sa ku klubu miliardárov v druhej najväčšej svetovej ekonomike pripojilo ďalších 257 ľudí. Ich počet tak po dvoch rokoch poklesu znova vzrástol.

Čína má v súčasnosti celkovo 878 miliardárov. Na porovnanie, vo februári mali USA 626 miliardárov.



V správe sa ďalej uvádza, že v auguste žilo v Číne okolo 2000 osôb s čistým imaním viac ako 2 miliardy jüanov (253,91 milióna eur). Čistá hodnota ich majetku dohromady dosiahla 4 bilióny USD.

Jack Ma, zakladateľ internetového obchodu Alibaba, najväčšieho v Číne, opäť obhájil prvé miesto v rebríčku tamojších boháčov. Hodnota jeho majetku vzrástla o neuveriteľných 45 % na 58,8 miliardy USD, keďže predaj online zaznamenal počas blokád nebývalý rozmach.



Tesne za ním sa umiestnil Ma Chua-tcheng alebo Pony Ma s majetkom v hodnote 57,4 miliardy USD, majiteľ spoločnosti Tencent, vlastníka aplikácie WeChat. Jeho majetok vzrástol o 50 % napriek obavám o ďalšie pôsobenie WeChat v USA, ktorej hrozí zákaz pre obavy z národnej bezpečnosti.



Prvýkrát sa do zoznamu prebojoval 66-ročný Čung Šan-šan, ktorý je známy predovšetkým svojou značkou balenej vody Nongfu. Hodnota jeho majetku dosiahla 53,7 miliardy USD, po prvotnej verejnej ponuke akcií na burze v Hongkongu.



„Svet nikdy nevidel toľko bohatstva, ktoré vzniklo iba za jeden rok,“ uviedol vo vyhlásení hlavný výskumník Hurun Report Rupert Hoogewerf.



Tohtoročný rebríček ukazuje, že Čína sa „odkláňa od tradičných sektorov, ako sú výroba a nehnuteľnosti, k tzv. novej ekonomike“, dodal.

Wang Sing, zakladateľ aplikácie na rozvoz jedál Meituan, štvornásobne zvýšil svoje bohatstvo a poskočil v rebríčku o 52 miest na 13. priečku s majetkom v hodnote 25 miliárd USD. Richard Liu, zakladateľ platformy pre online nakupovanie JD.com, zdvojnásobil svoj majetok na 23,5 miliardy USD.



Podnikatelia v zdravotníctve sa tiež posunuli v rebríčku vďaka pandémii. Ťiang Žen-šeng, zakladateľ výrobcu vakcín Zhifei, strojnásobil hodnotu svojho majetku na 19,9 miliardy USD.

Najbohatšou ženou v zozname bola Jang Chuej-jen z developerskej spoločnosti Country Garden. Obsadila šieste miesto s majetkom 33 miliárd USD, čo predstavuje nárast o 29 % oproti minulému roku.



Čína na konci januára a vo februári uzavrela veľké mestá po celej krajine, aby zabránila šíreniu vírusu, ktorý sa prvýkrát objavil vo Wu-chane. To v 1. štvrťroku viedlo k pádu jej ekonomiky. No keďže sa ukazuje, že už má infekciu pod kontrolou, podľa Medzinárodného menového fondu je krajina na ceste stať sa jedinou veľkou ekonomikou, ktorá v tomto roku dosiahne rast.

(1 EUR = 1,1785 USD; 1 EUR = 7,8767 CNY)