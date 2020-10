Prvá várka elektromobilov Tesla Model 3 má vyplávať z Číny 27. októbra

dnes 13:16 -

Čínske médiá nedávno informovali, že na export do Európy je určených 3000 štandardných Modelov 3 a mali by vyplávať z prístavu 9 kilometrov od továrne v utorok 27. októbra.

Globálna viceprezidentka automobilky pre Čínu, Grace Tao, údajne túto správu potvrdila. Zdá sa, že Tesla bude z čínskeho závodu do Európy vyvážať iba vozidlá Standard Range Plus Model 3. Mali by byť vybavené batériami LFP bez kobaltu.

Špekulovalo sa, že Tesla dodá vozidlá zo Šanghaja do Európy vlakom, pričom čas príchodu sa odhadoval na dva týždne. No podľa najnovších správ pocestujú tieto autá po mori. Do Európy sa pravdepodobne dostanú za zhruba 30 dní, čo by znamenalo, že Model 3 dorazí na konci novembra.

Vzhľadom na to, že Tesla chce zásobovať Európu Modelom 3 z Číny, existuje šanca, že aj nový Model Y sa bude na starý kontinent dovážať z čínskej továrne. Ale po dokončení prvého európskej závodu Tesly v Nemecku, export elektromobilov z Číny klesne. Americká firma buduje svoju novú Gigafactory neďaleko Berlína a do roku 2021 tam plánuje začať s výrobou Modelu Y.