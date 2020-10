Budovu bývalej školy chce obec zrekonštruovať na nájomné byty

dnes 11:46 -

V Kremnických Baniach môže vzniknúť nový bytový dom s nájomnými bytmi, obec ich chce zriadiť v budove bývalej základnej školy. Projekt je len v počiatočnej fáze, ukončilo sa verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Pre TASR to potvrdil starosta obce Juraj Vozár.

Nové nájomné byty majú vzniknúť v bývalej škole, obec by chcela osem samostatných bytových jednotiek. „Budova školy je nevyužívaná minimálne 15 rokov,“ odhadol Vozár. Tvrdí, že ak by nedošlo k jej rekonštrukcii, v najbližších rokoch by ju zrejme museli pre zlý stav zbúrať.

Obec chce v rámci projektu požiadať o finančnú pomoc štát, prostriedky na samotnú rekonštrukciu chce získať cez dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR. Prestavba bývalej školy na nájomné byty pritom bude podľa jej odhadov stáť viac ako 440.000 eur s DPH.