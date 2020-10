Pandémia likviduje živnostníkov, najviac v stavebníctve a finančných službách

Zdroj: bisnode

„Ich počet klesá už dlhé obdobie. Rekordný bol však minulý rok, kedy svoje podnikanie ukončilo takmer 53-tisíc ľudí,“ zhodnotila Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

Databázy Bisnode ukazujú, že na konci júla tohto roka bolo aktívnych až 463 911 podnikateľov, ktorí pracujú v rôznych právnych formách ako fyzické osoby. Oproti minulému roku, kedy Bisnode na našom trhu evidoval viac ako 462-tisíc živnostníkov, to predstavuje menší nárast. Avšak v porovnaní s ostatnými predchádzajúcimi rokmi, kedy sa počet živností šplhal k počtu 480-tisíc, je to výrazný pokles. „Počty aktívnych podnikateľov sa znižujú. V tomto roku je to však najmä z dôvodu krízy spojenej so šírením pandémie koronavírusu. Na jar tohto roka sme predpovedali, že v letných mesiacoch sa dôsledky pandémie budú odzrkadlovať markantnejšie, a to sa aj stalo. Len za obdobie mesiacov jún a júl zatvorilo živnosť 10-tisíc Slovákov. Nakoľko nie je aktuálne vidieť, že by sa situácia s pandémiou zlepšovala, očakávame, že do konca roka mesačné prírastky ešte porastú,“ obáva sa Petra Štěpánová z Bisnode.





Najvyšší úbytok živnostenských oprávnení je vidieť v sektoroch stavebníctva a kovovýroby. Len v kategórii Zemné práce ukončilo za prvých sedem mesiacov tohto roka podnikanie 2 966 fyzických osôb, teda desatina zo všetkých zrušených živností od januára 2020. Ďalšími najrušenejšími oprávneniami boli v kategóriách Ostatné stavebné kompletizačné práce (2 088), Činnosti poisťovacích agentov a maklérov (2 027), Výroba ostatných kovových výrobkov (1 601) a v oblasti maloobchodu (1 079). „V drvivej väčšine sledovaných oblastí je vidieť výrazný nárast ukončených podnikaní práve v letných mesiacoch, kedy sa aj očakávali najväčšie dopady na pracujúcich a podnikateľov,“ uzavrela Petra Štěpánová, analytička Bisnode.