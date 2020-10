Van Halen, hnedé lentilky a teória kontraktov

Zdroj: The Conversable Economist

Foto:SITA/AP

dnes 10:52 -

Skupina Van Halen mala veľmi dlhú a podrobnú zmluvu s usporiadateľmi koncertov a v nej jeden odsek, ktorý požadoval, aby členom skupiny bola k dispozícii misa cukríkov M&M's , v ktorej ale za žiadnych okolností nesmie byť ani jeden hnedej farby. Ak bude táto cukríková klauzula zo strany usporiadateľa porušená, skupina má nárok na okamžité zrušenie koncertu s tým, že aj napriek tomu dostane plnú odmenu a usporiadateľ pokryje všetky vzniknuté náklady.



Taylor píše, že si nie je vedomý toho, že by skupina Van Halen niekedy koncert pre tento dôvod skutočne zrušila, ale existujú informácie o tom, že ak členovia skupiny našli v mise aj hnedé cukríky, zdemolovali šatňu. Až za čas spevák skupiny vysvetlil, čo za celú vecí vlastne stojí.

Spevák skupiny, David Lee Roth, nakoniec vysvetlil, že ide o viac, než len vrtoch celebrít. Van Halen bola totiž prvá skupina, ktorá organizovala veľké rockové koncerty aj v menších mestách. To znamená, že do nich dorazilo sedemnásť kamiónov plných techniky, ktorej zloženie a montáž predstavovali náročnú úlohu, pri ktorom mohlo dôjsť k sérii chýb. To si vyžadovalo starostlivú a zodpovednú spoluprácu usporiadateľa. Preto dostal tučný manuál toho, čo má všetko urobiť a zaistiť. A v tomto manuáli sa zrazu vedľa popisu technického nastavenia objavuje paragraf, ktorý hovorí o zákaze hnedých cukríkov v priestoroch, kde sa budú členovia skupiny pripravovať na koncert.





Spevák popisoval, že keď potom prišiel do šatne a videl, že v mise sú aj tie hnedé, vedel, že je nutné všetko poriadne skontrolovať, pretože usporiadateľ si manuál prečítal len zbežne, alebo vôbec. Takže bolo pravdepodobné, že sa objavia technické problémy, ktoré mohli ohroziť aj celé vystúpenie.

Lee Roth spomínal, ako napríklad v jednom meste v Colorade pristupovali ku koncertu "veľmi uvoľnene". Manuál si neprečítali, takže nevedeli ani to, aké požiadavky sú kladené na nosnosť podlahy. Celé pódium sa tak nakoniec začalo prepadať a všetko skončilo škodou 80 000 dolárov. Lenže keď sa to dozvedeli médiá, urobili z toho príbeh, v ktorom skupina kvôli hnedým cukríkom napáchala škody v tejto výške. Spevák pritom "len zničil šatňu, keď tam uvidel hnedé cukríky".

Tim Taylor dodáva, že pre ekonóma ide o jasnú demonštráciu teórie kontraktov. Skupina postupovala racionálne v tom zmysle, že nevenovala čas a náklady tomu, aby zakaždým znovu kontrolovala plnenie všetkých položiek zmluvy uzavretej s usporiadateľom. Namiesto toho do zmluvy zahrnula jednu zdanlivo nevýznamnú položku, ktorú kontrolovala starostlivo a pokiaľ nebola naplnená, "reagovala veľmi citlivo". Tým si budovala reputáciu, ktorá zaisťovala, že budúci obchodní partneri budú opatrnejší, čo nakoniec všetkým usporí čas a energiu.