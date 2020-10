Plán Sme rodina ignoruje princípy čerpania z fondu obnovy, tvrdia odborníci

dnes 15:16 -

Zoznam reforiem do plánu obnovy Slovenska, ktorý predstavilo hnutie Sme rodina, na rozdiel od plánu Ministerstva financií (MF) SR síce obsahuje konkrétne opatrenia, avšak do veľkej miery ignoruje princípy čerpania financií z fondu obnovy EÚ. Myslí si to Filip Tichý z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Ako spresnil, do zelenej ekonomiky má podľa pravidiel Európskej komisie (EK) smerovať 37 % peňazí z fondu obnovy. Definíciu zelených investícií však v pláne Sme rodina spĺňa iba modernizácia železníc a 30.000 obnovených rodinných domov.

Tichý považuje za problematickú oblasť aj splnenie kritéria, že 20 % z fondu má ísť na digitálnu transformáciu a produktivitu. "Z predstavených investícií a reforiem hnutia Sme rodina tieto opatrenia nerieši ani jedna," dodal Tichý.

Odborníci sa vyjadrili aj k zásobníku reforiem z dielne MF Moderné a úspešné Slovensko. Ako zhodnotila daňová partnerka spoločnosti Silvia Hallová, z fiškálnych reforiem majú charakter skutočného reformného opatrenia iba dve – zavedenie e-faktúr a jednotný výber daní a odvodov. Obe sú však v materiáli spomenuté len stručne.

Ako vysvetlila Hallová, systém e-faktúr je podobný systému e-kasy. Využíva ho napríklad susedné Maďarsko a podľa nej je to správny krok, ktorý má potenciál ďalej obmedzovať daňové úniky.

Jednotný výber daní a odvodov by mal zase viesť k zjednodušeniu dnešnej zložitej administratívy vrátane platieb na rôzne úrady a série hlásení. "Celková myšlienka je prísľubom, avšak chýbajú akékoľvek detaily, na základe ktorých by sa dal návrh reálne zhodnotiť," uzavrela Hallová.

Za najurgentnejšie opatrenie, ktoré Slovensko potrebuje, považuje Hallová zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce. "Dnes má totiž Slovensko cenu práce vyššiu nielen ako štáty V4, ale predbehlo aj Rakúsko, ktoré v cene práce patrí medzi najdrahšie štáty EÚ," odôvodnila. Materiál MF na to aj poukazuje, avšak nijako tento krok podľa nej nespresňuje.