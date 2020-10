Súčasný model ekonomiky: Nič falošné, len značne nestabilné

Zdroj: OfTwoMinds

Foto: getty images,

dnes 0:25 -

„Nakoľko skutočná je skutočnosť?“, dáva si otázku postmoderný filozof Jean Baudrillard v knihe z roku 1981, Simulakra a simulácia. Simulakrum je virtuálna kópia neexistujúceho originálu, ktorá je reálnejšia než skutočnosť. Alebo ako kópia prvého, ale skutočnejšia.



Simulakrum. Toto slovo dokonale vystihuje zmanipulovanú ekonomiku a sociálny poriadok v akom dnes žijeme. Nejde však o napodobeninu ako falzifikát. Je to synonymum na opísanie starostlivo zostavenej reprezentácie kedysi autentického systému, ktorý má formovať naše správanie tak, aby vyhovovalo záujmom tých, ktorí túto napodobeninu vytvárajú.

Takáto ekonomika má vzhľad a štýl niekdajšieho autentického systému, ale je prispôsobená tak, aby z nej malo prospech len zopár ľudí, ktorých záujmy uspokojuje lepšie, ako by to dokázal autentický systém. Napodobenina sa používa na narušenie reality, ktorej odhalenie by spôsobilo, že cieľové publikum bude konať inak, ako v je v záujme tých, ktorí napodobeninu pre svoje účely využívajú.

Zmyslom je napodobniť autentický systém dostatočne realisticky, aby si nikto nevšimol, že je zmanipulovaný tak, aby prospieval pár jedincom na úkor mnohých. To je rozdiel oproti simulácii, napríklad letový simulátora modeluje skutočný zážitok. Nie je to ani kópia alebo falzifikát autentického systému, ide o náhradu, ktorá je skutočná po všetkých stránkach.

Vezmime si taký kapitalizmus. Ten vo svojej klasickej podobe predstavuje riskovanie vloženia kapitálu s cieľom generovať finančné a sociálne zisky. Nič také v predkapitalistickej ekonomike možné nebolo.

Napríklad pracovná sila a materiál potrebný na stavbu veľkého kanála boli mimo dosahu dedín alebo aj niektorých miest, a tak ich ekonomiky zostali lokálne, chudobné kvôli tomu, že sa nedokázali dostať na vzdialené lukratívnejšie trhy.

Keď sa dal kapitál zhromaždiť v dostatočnej veľkosti, lokálne a rozdrobené ekonomiky sa zjednotili a obchod sa vďaka tomu exponenciálne rozšíril, čo prinieslo výhody každému, kto mal prístup ku kanálu: robotníci, poľnohospodári, remeselníci, obchodníci a tí, ktorí riskovali peniaze na stavbu kanála.



A teraz skúsme porovnať túto autentickú formu kapitalizmu s verziou monopol-financie-štát. Napodobeninou autentického kapitalizmu, ktorý si zachováva množstvo povrchných podobností s originálom, a tak si veľká väčšina účastníkov ani neuvedomuje, že ich skúsenosti s touto napodobeninou sú úplne odlišné od skúseností s autentickým kapitalizmom.

Namiesto čerpania výhod z tejto verzie ekonomiky, je prevažná väčšina jej účastníkov vykorisťovaná, pretože hodnota ich práce a kapitálu sa v napodobenine „kapitalizmu“ rozdeľuje medzi monopoly / kartely, ktoré majú pod kontrolou väčšinu hodnotnej hospodárskej činnosti, rovnako tak aj finančný sektor, ktorý sa parazitárne živí reálnou ekonomikou, ale aj štát, ktorý extrahuje bohatstvo, aby uživil svoju rozsiahlu sieť závislých osôb, vymáhačov práva a pracovníkov celého systému.

V tejto hyperrealistickej napodobenine nikdy nie je obrovské bohatstvo viac ako zopár hazardných hier na akciovom trhu, alebo videí na YouTube. Alebo pre tých, ktorí si držia odstup od kasína, je to obrovská hypotéka splácaná po celý život, niečo, čo sľubuje prístup do sveta bohatých vo svete plnom bublín.

V hyperrealistickom kasíne má každý prístup k hrôzam vyplývajúcich z prehier, ale len málokto pozná radosti zmanipulovaných hier, ktoré zaručujú víťazstvo hŕstke vybraných. Veľkých víťazov má napodobenia už od svojho návrhu, plus je to niekoľko šťastlivcov, ktorí do hry vstúpili v ten správny okamih.

Autentická pôvodná verzia kapitalizmu už viac nie je prístupná. Súčasný kapitalizmus je zmanipulovaný a mechanizmy sú tak rafinovane zamaskované, že drvivá väčšina účastníkov sa ochotne necháva využívať, zbavovať moci alebo marginalizovať, pretože nemá žiadne skúsenosti s pôvodnou autentickou verziou, nepoznajú ju, pretože už dlhší čas neexistuje. Všetko, čo poznajú a prežívajú, všetky tie ekonomické modely, symboly, osoby, príbehy, reklamy atď. a ich vlastná koncepcia hodnoty, boli natoľko dôkladne skazené, že ani netušia, že sa nejaký autentický originál vytratil.

Problém je v tom, že takýto systém dokáže prežiť iba tým, že kanibalizuje sám seba, svoje najslabšie časti. A akonáhle budú spotrebované, systém sa už nedokáže udržať a jeho životnosť vyprší. Napodobeniny teda nie sú nič falošné, ale sú veľmi nestabilné a náchylné na zrútenie. Všetko, čo spája systém monopol-financie-štát, sa rozpadá kvôli nadmernému vykorisťovaniu a nadmernému vyťaženiu, ktoré sám systém zdokonalil.

V momente, keď sa tento zmanipulovaný systém zrúti, budeme mať príležitosť zostaviť autentickú ekonomiku, nový originál, ktorý nebude zmanipulovaný tak, aby prinášal úžitok len pár jedincom na úkor mnohých. To je veľká výzva.



Autorom je Charles Hugh Smith, autor mnohých kníh, napríklad Prečo sa všetko rozpadá: Netradičný sprievodca investovaním v nepokojných časoch.