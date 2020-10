Ako môžu americké voľby ovplyvniť európske trhy, ekonomiku a obchod

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:29 -

Politika USA predstavuje „vážne riziko“ pre európsku ekonomiku, tvrdí hlavný ekonóm banky Berenberg Holger Schmieding. Tento týždeň varoval, že napadnutie výsledku volieb môže viesť k „vážnej neistote a výrazným pouličným protestom“ v USA prívržencami strany, ktorá prehrá. „Ak je výsledok v kľúčových štátoch tesný, rozhodujúcim by sa stali hlasy zaslané poštou. To by oddialilo výsledok a mohlo by to otvoriť dvere právnym a ďalším komplikáciám. Nakoniec môže mať posledné slovo dokonca aj Najvyšší súd,“ poznamenal s tým, že by to podľa neho „mohlo dočasne zasiahnuť trhy a dôveru mimo USA“.

Podľa vedúceho ekonóma Saxo Bank Steena Jakobsena a jeho tímu trhy podceňujú možnosť sporného výsledku. „Obávame sa, že americké voľby sú najväčším politickým rizikom, aké sme videli za niekoľko desaťročí," uviedol Jakobsen v správe z minulého týždňa. Načrtol tri pravdepodobnosti do Dňa inaugurácie 20. januára 2021:

sporný výsledok volieb - pravdepodobnosť 50 %.

jasná výhra demokratického kandidáta Joe Bidena – pravdepodobnosť 25 %,

výhra súčasného prezidenta Donalda Trumpa - pravdepodobnosť 25%.

„Našou úlohou je definovať konsenzus verzus realita a tu cítime, že trh nestanovuje správne ceny, pokiaľ ide o riziká napadnutia výsledku, čo je najväčšie riziko pre trhy, či už v dôsledku samotných volieb alebo Trumpových námietok a pokusov odstaviť Bidena. Sú to riziká a znamená to, že volatilita môže dramaticky stúpať,“ napísal Jakobsen.





Ďalšou otázkou je obchod. Ak bude Trump znovu zvolený, existujú obavy, že by mohol začať obchodnú vojnu s Európou, ako sa už dávnejšie vyhráža, keď vlani tvrdil, že Európa „v mnohom“ zaobchádzala s USA „horšie“ ako s Čínou.

Obchodná vojna by poškodila európske aj americké ekonomiky, aj keď EÚ bude mať väčšie straty, ak budú uvalené clá na jej vývoz do USA. Podľa údajov Eurostatu mala EÚ v roku 2019 s USA prebytok 153 miliárd eur čo znamená, že do USA viac vyváža ako dováža. Vývoz EÚ do USA v roku 2019 predstavoval zhruba 384 miliárd eur, zatiaľ čo dovoz z USA do EÚ bol približne za 232 miliárd eur.

Okrem obchodu s tovarom a službami „niektorí americkí technologickí giganti zaznamenali významný podiel na svojich globálnych ziskoch na trhu EÚ. Stručne povedané, vzťahy medzi USA a EÚ sú pre obe strany veľmi dôležité,“ poznamenal Schmieding. Uviedol, že EÚ je „jediným regiónom, ktorý by z merkantilistického hľadiska mohol v skutočnej obchodnej vojne proti USA útočiť takmer rovnako“. Tomu by sa USA asi chceli vyhnúť, aj keby bol Trump opätovne zvolený.







Podľa Schmiedinga by víťazstvo Bidena mohlo so sebou priniesť ďalšiu výzvu pre Európu. „Modrá vlna“, ktorá by mohla spôsobiť „demokratickú vlnu“, by „mohla pripraviť pôdu pre veľké zvyšovanie daní v USA a nadmernú reguláciu trhu práce, čo môže obmedziť súčasný americký trend a ovplyvniť exportne orientovanú Európu“. Predpokladá, že Biden ako prezident by mohol zrušiť Trumpove zníženia daní, pridať ďalšie zvyšovanie daní a pokračovať v expanzívnych výdavkoch a sociálnej politike.

„Mnoho pozorovateľov by to považovalo za negatívne pre trhy a rast trendov v USA. Vzhľadom na dôležitosť USA pre globálnu a európsku ekonomiku a jej trhy by to mohlo mať potenciálne negatívne následky mimo USA,“ dodal Schmieding pre televíziu CNBC. Nie všetci však s touto analýzou súhlasia. Tím strategickej alokácie aktív v UBS Asset Management uviedol, že zvýšenie daní a verejných výdavkov pod taktovkou Bidena by mohlo podporiť trhy mimo USA. V správe z minulého týždňa predpovedali, že najpravdepodobnejším výsledkom volieb bude čistá výhra demokratov, vďaka ktorej je pravdepodobnosť „modrej vlny“ 55 %. Zdôraznili, že fiškálne výdavky USA sú „pre makroekonomický a globálny výhľad trhu dôležitejšie ako zmeny daňovej politiky“.





Poznamenali, že víťazstvo Bidena by bolo pre akciové trhy mimo USA pozitívne. „Šancu 75 % pripisujeme tomu, že prezidentský kandidát Joe Biden zvíťazí... Tento výsledok bude pravdepodobne spojený so slabším dolárom a lepšou relatívnou výkonnosťou pre akcie mimo USA,“ uviedli. „Akékoľvek spochybnenie výsledkov volieb by nebolo pozitívne pre rizikové aktíva, ale nie sme presvedčení, že táto dynamika je dôvodom na podstatné zníženie týchto expozícií. To, že sa táto volatilita už dnes zdá byť v raste cien zahrnutá, zvyšuje latku pre akékoľvek politické narušenie zmysluplného rastu trhov.“