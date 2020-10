Prieskum: Slováci by ušetrené peniaze zo zrušenej dovolenky investovali do svojich nehnuteľností    

Zdroj: home credit

Foto: SITA/AP

dnes 8:44 -

Obavy z toho, že aj na budúci rok sa pre pandémiu koronavírusu nebude dať bez obmedzení cestovať do cudziny, má 48 percent Slovákov. Každý piaty by mal s takýmito reštrikciami zásadný problémom. Na druhej strane, možný scenár, že by niektoré krajiny boli opäť pre slovenských turistov nedostupné, by nevadil štyrom z desiatich Slovákov.

Už počas nedávno skončeného leta sme u nás zaznamenali výrazný prepad počtu dovolenkujúcich v porovnaní s minulosťou. Pandémia koronavírusu a ňou spôsobené obmedzenia prispeli k tomu, že na dovolenku sa balilo necelých 40 percent Slovákov, čo bolo takmer o štvrtinu menej v porovnaní s vlaňajškom. Aj tí, čo sa niekam vybrali, napokon razantne škrtali svoje výdavky. Stále stúpajúce čísla nových potvrdených prípadov COVID-19, vzbudzujú čoraz väčšie obavy a otázniky, ako to bude s cestovaním do zahraničia vyzerať na budúci rok. Prieskum pre spoločnosť Home Credit ukázal, že prípadných budúcoročných obmedzení pri cestovaní do cudziny sa obáva 48 percent Slovákov.



„Ukazuje sa, že sloboda pohybu aj mimo domovskej krajiny je pre niektorých nesmierne dôležitá. Dvadsať percent Slovákov by malo s prípadnými obmedzeniami vycestovať do zahraničia zásadný problémom. Ďalším takmer 30 percentám by to vadilo. Máme tu však aj druhú pomerne významnú skupinu ľudí, ktorí by si zrejme vystačili aj s dovolenkou v tuzemsku, tak ako to urobila tento rok väčšina Slovákov. Možný scenár, že by niektoré krajiny boli opäť pre slovenských turistov nedostupné, by totiž nevadil štyrom z desiatich opýtaných,“ približuje analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit.





Ak by sa situácia s koronavírusom v budúcnosti výraznejšie nezlepšila a cestovanie do zahraničia by opäť sprevádzali výrazné obmedzenia, v konečnom dôsledku by peniaze pôvodne plánované na zahraničnú dovolenku išli na celkom iné účely. „Financie ušetrené z nerealizovanej dovolenky by najviac, 27 percent Slovákov, minulo na vybavenie svojich domácností. Len o jedno percento menej by bolo takých, ktorí by tieto prostriedky vložili do úspor, na horšie časy. Štvrtina opýtaných by ich zase investovala do rekonštrukcie bytu či domu. Každý desiaty Slovák by minul takto ušetrené peniaze na voľnočasové aktivity svojich detí alebo aj na kúpu jazdeného či nového auta,“ dodáva Jaroslav Ondrušek z Home Creditu.