Saxo Bank: Víťazstvo Bidena, rast inflácie aj ceny zlata

Zdá sa, že tohtoročná dobrá výkonnosť zlata a striebra môže pokračovať aj vo štvrtom štvrťroku. Zvýšenú pozornosť opäť priťahuje takzvane reflačné obchodovanie, ktoré praje zlatu aj komoditám. Výnosy dlhodobých dlhopisov a akcií firiem s malou trhovou kapitalizáciou sú na vzostupe a cena zlata sa vrátila nad 1 900 USD za trójsku uncu. Zároveň rastie pravdepodobnosť, že Joe Biden porazí v prezidentských voľbách Donalda Trumpa.





Vzhľadom k poslednému dianiu vo Washingtone si práve toto riziko zaslúži zvýšenú pozornosť. Trumpov nepresvedčivý výkon v prvej prezidentskej debate a jeho nasledovné ochorenia covidom-19 (akokoľvek bleskovo "vyriešené") ďalej zvýšili Bidenov náskok v predvolebných prieskumoch.

Demokrati by mohli opätovne získať prezidentský úrad aj Senát. To by vydláždilo cestu k tomu, že už v prvých sto dňoch Bidenovej vlády bude schválený niekoľkobiliónový balík pomoci ekonomike, ktorý vyvolá výrazné zvýšenie inflácie v USA, pričom základná sadzba Fedu zostane ďalej v zásade na nule.

Kurz amerického dolára rozhodne závisí na tom, ako trh vníma budúcu infláciu. Americké sadzby sa zdvihli po celej krivke. Čím jasnejší náskok budú mať demokrati v prieskumoch, tým menšia je pravdepodobnosť, že by Trumpove obvinenia z sfalšovania volieb priniesli dlhodobejšiu neistotu ohľadom akokoľvek spochybnených volieb.





Návrat ceny zlata nad 1 900 USD za uncu po nedávnej korekcii napovedá, že by jeho zotavenie mohlo pokračovať, najmä s ohľadom na dlhodobo zvýšený dopyt po "zlatých" ETF. Investori, správcovia aktív aj penzijné fondy si stále viac uvedomujú potrebu ochrany proti inflácii, čo viedlo k celoročnému rastu držby až na súčasný rekordný stav presahujúci 111 miliónov uncí. Najmarkantnejší bol nepretržitý prílev prostriedkov v auguste a septembri, napriek tomu, že ceny v oboch mesiacoch padali.

Pre zlato je rast výnosov dlhopisov vlastne priaznivý, pretože nominálne výnosy stúpali primárne kvôli rastu rovnovážnych výnosov, pričom reálne výnosy zostali viac-menej nezmenené. Reálne výnosy sa budú najskôr s rastom rovnovážnych výnosov prepadať hlbšie do záporu, najmä vzhľadom k snahám Fedu zabrániť rastu výnosov nominálnych.

Či je zlato pripravené opäť vyraziť na cestu ku 2 000 USD za uncu, sa ešte len uvidí. Bude záležať hlavne na miere reflácie a na tom, či Biden naozaj vyhrá, pretože s tým už v súčasnosti trh so zlatom počíta. Po Trumpovom prekvapivom víťazstve v novembri 2016 stratilo zlato 15 % a jeho prepad sa zastavil až v polovici decembra. Teraz však už ľudia vedia, čo môžu od Trumpa čakať, a tak je pravdepodobnosť, že svoj neuveriteľný volebný vzlet tento rok zopakuje, pravdepodobne už o niečo nižšia.

Vzhľadom k možnému zvýšeniu volatility a neistoty na trhoch však môžu niektorí investori svoje rozhodnutia radšej odložiť až na obdobie po voľbách. Zatiaľ sa zlato drží medzi 100-denním kĺzavým priemerom (okolo 1 860 USD) a 50-denním kĺzavým priemerom (mierne pod 1 950 USD).

Autorom je Ole Hansen, komoditný stratég Saxo Bank.