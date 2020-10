 Vianoce tento rok prídu skôr. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Rozdávanie pred voľbami

V prípade, že ide o manželský pár, dostanú 2 400 USD a na nezaopatrené dieťa do 17 rokov by mala vláda prispieť 500 USD. D. Trump tvrdí, že chce americkým občanom vybojovať čo najväčší obnos peňazí a snaží sa o navýšenie hodnoty jednorazových šekov na viac ako 1 200 USD. „Chcem, aby to bolo veľmi vysoké, pretože milujem ľudí. Chcem, aby to ľudia dostali,“ uverejnil Trump na sociálnej sieti. Ide už o druhý balík jednorazových šekov, ktoré majú stimulovať spotrebu. Balíček počíta s objemom 1 bil. USD. Zaujímavé je, že sa pomoc schvaľuje v dobe, kedy Trump stráca v predvolebnej kampani a do volieb zostávajú tri týždne. Na druhej strane, demokrati sa na balíčku pomoci zhodujú a pravdepodobne sa nebudú snažiť návrh zastaviť. Mohlo by to poškodiť ich preferencie. Pripomína to slovenské 13. dôchodky schvaľované krátko pred voľbami. Otázkou ostáva, kto to všetko zaplatí?

Nóri sú na tom lepšie

Nórska ekonomika by sa mohla zotavovať rýchlejšie ako európska, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Vládny dlh voči HDP je na úrovni 40 % HDP, čo vytvára zásadný priestor na nové stimulovanie ekonomiky v prípade, že to vláda vyhodnotí ako potrebné. Tým, že krajina nie je v EÚ ani v eurozóne, prijímanie ozdravných opatrení môže byť rýchlejšie a ich implementácia prinesie skoršie výsledky. Inflácia rastie v Nórsku výrazne rýchlejšie ako v eurozóne. Celková inflácia v eurozóne bola za august -0,3 % a jadrová inflácia na úrovni 0,2 %, teda najnižšie za posledných 10 rokov. ECB je tak bližšie k novým stimulom. Naproti tomu, nórska inflácia je 1,7 % a jadrová dokonca prekračuje inflačný cieľ 2 %, aktuálne dosahuje 3,7 %. Nórska centrálna banka je bližšie k uťahovaniu monetárnej politiky. Tieto skutočnosti by mohli viesť k ďalšiemu posilneniu nórskej koruny voči euru. So znižovaním počtu infikovaných bude ekonomika zrýchľovať ešte viac – vďaka dopytu po rope a obnove turistického ruchu. V tomto prípade môže menové riziko hrať v prospech investorov a pripísať im ďalšie percentá k zhodnoteniu investícií.

Vývoj nórskeho akciového indexu

Inflácia a maloobchodné tržby

V najbližšom týždni zverejnia výsledky inflácie z USA a eurozóny. Americká inflácia sa solídne rozbehla, čo pomáha ekonomickej obnove. Naproti tomu, európska cenová hladina klesá, čo vytvára tlak na centrálnu banku. V piatok budú známe výsledky amerických maloobchodných tržieb. Očakáva sa mierne spomalenie domácej spotreby s rastom na úrovni 0,5 % vs. 0,7 % minulý mesiac.



