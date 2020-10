Vstupujeme do superexponenciálnej fázy, zlato ešte svoj veľký skok neurobilo

Zdroj: zerohedge

Foto: YT/ Swiss Resource Capital

dnes 0:12 -

„Tento rok sme boli svedkami neuveriteľného tlačenia peňazí centrálnymi bankami po celom svete spolu s masívnym zvyšovaním dlhu... Peňažná zásoba, ktorá rastie už 50 rokov, stúpa lineárne. Takže vstupujeme do exponenciálnej fázy tohto finančného systému a vidíme tlačenie neobmedzeného množstva peňazí, vrtuľníkových peňazí, ako ich nazval Ben Bernanke (bývalý šéf Fedu). Potom uvidíme zrýchlené znehodnocovanie meny. Tie skutočné pohyby v zlate a striebre ešte nezačali.“

Tento ďalší krok bude podľa von Greyerza globálnym fenoménom. „Trh s dlhopismi sa zrúti a úrokové sadzby sa ešte zvýšia... Inflácia pôjde oveľa vyššie a nakoniec mena skolabuje a bude to kolabujúca mena, ktorá vedie k hyperinflácii. Keď mena padne, uvidíme hyperinfláciu... Ďalšia skupina ľudí, ktorí sú ohrození, sú inštitucionálni investori. Už sme videli určité známky, riziko, by som povedal, je najvyššie v histórii. Nikdy ste v histórii nemali situáciu, že by sa v podstate každá krajina na svete nachádzala v rovnakej situácii.“



„V minulosti mali jednotlivé krajiny svoje problémy, hospodársky kolaps a hyperinfláciu. Ale nikdy ste sa nedostali do situácie, že by celý svet mal neriešiteľný problém s dlhom. Už čoskoro sa to zrúti. To sa v histórii nikdy nestalo, a preto to bude v oveľa väčšom rozsahu ako predtým. Nie som prorokom záhuby a pochmúrností. Som iba niekto, kto analyzuje riziko, a hovorím, že to bude nevyhnutné. Toto sa musí stať. Nejde o to, kedy, ale len o to, ako dlho to bude trvať.“