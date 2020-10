Veľký zvrat: Koniec dominancie Hollywoodu

Zdroj: theconversation

Film Tenet celosvetovo uspel. Ale v USA nedosiahol dostatočné výsledky. Z 307 miliónov USD, ktoré pokladne kín napočítali začiatkom októbra 2020, je iba 45 miliónov USD z historicky najlukratívnejšieho trhu v USA. Viac ako 85 % pochádza z krajín mimo Spojených štátov. Nie je to nič nové, tento trend rastu príjmov z medzinárodných pokladníc mimo USA roky rastie. Ale takých 70 až 75 % by bolo viac v súlade s očakávaniami.

Štúdiá v honbe za číslami upravujú svoj harmonogram uvedenia filmu po celom svete. Z toho je jasná jedna vec: Hollywood sa v podstate zameriava na Hollywood. A keďže sú dnes kiná v Los Angeles či New Yorku kvôli pandémii stále zatvorené, štúdiá sa snažia všemocne znížiť svoje straty. Napríklad tým, že chcú prečkať toto náročné obdobie a ponúknuť premiéru v inom čase. Slávnostné uvedenia filmov ako je Wonder Woman 1984, remaky Candyman a Dune, či nový James Bond No Time to Die, sa odkladajú. Alebo, ako to bolo v prípade Mulan, debutovali namiesto kín v streamovacích službách.

Odborníci poukazujú na to, že hoci americké kiná zostávajú zatvorené, alebo nedosahujú dostatočnú naplnenosť sál, odvetvie ako také vykazuje inde vo svete jasné známky života. Aj tam ale zostáva trpká príchuť nedostatočnej ponuky a tým pádom, hoci by ľudia do kín prišli, nemajú na čo. Istý britský prevádzkovateľ kín to vyjadril slovami, že s nimi „pekne vy****li.“

Azda zatiaľ poslednou epizódou rozvíjajúcej sa drámy je Cineworld, druhý najväčší svetový reťazec kín, ktorý zareagoval zatvorením všetkých svojich prevádzok vo Veľkej Británii a USA v dohľadnej budúcnosti. Slovami generálneho riaditeľa Mooky Greidingera, „sme ako obchod s potravinami bez tovaru, museli sme urobiť toto rozhodnutie.“

Pre štúdiá je úplne pochopiteľné, že si chcú chrániť svoje investície, trháky stoja obrovské peniaze. Ale Hollywood by možno mal znovu oprášiť svoju históriu, aby plne pochopil o akú hrozbu tentoraz ide. Obzvlášť dôležité je pripomenúť si udalostí sprevádzajúce obdobie španielskej chrípky. Písal sa rok 1918. Dlhá krvavá vojna sa chýlila ku koncu. Svetlo na konci tunela už sľubne blikalo. Ale hneď ako svet rozbehol zvýšeným tempom k tomuto vítanému záblesku, otvorila sa mu pod nohami obrovská priepasť- smrteľná pandémie H1N1. „Prívetivejšie“ ju označovali ako španielsku chrípku, akoby sa snažili popierať skutočnosť, že tento vírus infikoval 500 miliónov ľudí, čo bola zhruba jedna tretina svetovej populácie, a viac ako 50 miliónov ľudí usmrtil.



Pred prvou svetovou vojnou sa Hollywood rozvíjal ako centrum filmovej produkcie. Šlo však len o jedno z mnohých národných filmových odvetví so silnou konkurenciou veľkých európskych spoločností ako Pathé a Gaumont. Vojna zlikvidovala európsku produkčnú a kinematografickú infraštruktúru a následná pandémia jej bránila v obnove. Medzitým boli americkí podnikatelia ako William Fox a Jesse L Lasky, zakladatelia štúdií Fox a Paramount, schopní zaplniť prázdnotu rozvojom infraštruktúry v Amerike, ktorá vo veľkej miere vsádzala na kiná s obrovským plátnom, najmodernejšie vybavenie, a čo je rozhodujúce, na dlhometrážne filmy.

Intenzívne sa inšpirovali étosom Ford Motor Company, výroby sústredenej na viacero oddelení. Začali vytvárať honosné snímky, ako napríklad Way Down East (1920), The Four Horsemen of the Apocalypse (1921) alebo The Ten Commandments (1923).

Kalifornia predbehla New York ako centrum nového odvetvia priemyslu, čiastočne preto, že východné pobrežie bolo viac zasiahnuté pandémiou a čoskoro vytvorila hviezdy ako Charlie Chaplin vo filme The Kid (1921). Európa nemohla reagovať. Slovami Tonyho Curtisa / Sidneyho Falca z filmu Sweet Smell of Success (Sladká vôňa úspechu): „Sleduj ma, ako bežím na 100-metrov s odrezanými nohami“. Keď sa neskôr v tomto desaťročí pridal k nemému filmu zvuk, Američania mali oveľa lepšie predpoklady na to, aby investovali značné prostriedky do upevnenia svojej dominancie. Pozície, ktorej sa odvtedy nevzdali.

Poskočme o storočie dopredu a máme tu pandémiu koronavírusu. V roku 2020 hrozí koniec dominancie Hollywoodu. Kiná vo svete sa v ostatných rokoch stali z hľadiska príjmov dôležitejšími, najmä kvôli Číne, tá sa vo veľmi krátkom čase stala veľkým filmovým konzumentom. Ale rástli aj iné trhy ako Indonézia, Saudská Arábia a Nigéria. Za tri desaťročia príjmy mimo USA vzrástli z približne tretiny na vlaňajšie historické maximum 73 %.

Štúdiám a filmovým tvorcom v Hollywoode je táto situácia samozrejme dobre známa. Zdá sa však, že nie sú schopní alebo ochotní plne si uvedomiť riziko, ktorému teraz čelia. Konkrétne, že opustiť svetové kiná znamená vytvoriť prázdnotu, ktorá by mohla pre nich znamenať „zúčtovanie za udalosti v roku 1918“.



Čínsky vojnový film Osemsto sa stal hitom v jeho domovskej krajine. Cineworld nezatvoril svoje kiná vo východnej Európe a Izraeli, pretože si myslí, že je dosť dobrej miestnej produkcie na prilákanie publika. Hrozí nebezpečenstvo, že diváci na týchto trhoch majú skôr chuť na miestny produkt a nikdy sa nevrátia k hollywoodskym filmom v rozsahu ako tomu bolo doteraz.

Celosvetovo je ale riziko, že sa reťazce kín už nevrátia k obvyklému stavu. Koľko z 45 000 zamestnancov Cineworld bude k dispozícii, keď nadíde opäť čas na otvorenie sál? A ako dlho budú akcionári tolerovať dočasné zatvorenie?

Nechať hladovať kiná zodpovedné za 73 % hollywoodskych príjmov len preto, že zopár ďalších generujúcich 27 % v súčasnosti nefunguje dobre, nie je logická stratégia. Ako uviedol nedávny článok v britských novinách, „Bond si strelil guľku do vlastnej hlavy“. Ponaučenie je celkom jednoduché: naplňte regály potrebným tovarom, inak keď sa po čase vrátite, zistíte, že tam už predajňa nie je.