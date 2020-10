Len štyria z desiatich rodičov pravidelne deťom kontrolujú účet

Zdroj: marketwatch

Foto: getty images

Hoci sa mierne nadpolovičný podiel rodičov, ktorí deťom založili účet, môže zdať v súčasnej dobe nízky, nie je to tak. "Vek detí, ktorým rodičia založia účet, sa podľa našich dát stále znižuje. Prieskum ukázal, že rodičia s deťmi bez účtu sú predovšetkým mladí ľudia s veľmi malými deťmi," priblížila hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zuzana Ďuďáková. Zároveň uviedla, že priemerný vek ich detského klienta je v čase založenia účtu 8 až 10 rokov.



Oboznámiť svoje ratolesti s významom a hodnotou peňazí alebo potrebou plánovať výdavky sa rodičia snažia už od útleho veku. "Väčšina zakladá účty deťom skoro práve preto, aby sa čo najskôr naučili plánovať výdavky, pochopili základné princípy finančnej gramotnosti aj to, že platobná karta reprezentuje skutočné peniaze, ktoré má človek na účte, a nie bezodný zdroj financií z automatu," vysvetľuje Ďuďáková.



Napriek tomuto tvrdeniu však rodičia obvykle nekontrolujú deťom pohyby na účte a o financiách doma príliš nediskutujú. Pravidelne sa svojim deťom pozerá na výpis alebo priamo do účtu len 43 % rodičov. Ďalších 37 % to robí len občas, predovšetkým, ak sa ukáže, že dieťaťu sa financie míňajú. A 19 % rodičov to nerobí vôbec. Navyše, tretina (36 %) rodičov ani nevyužíva možnosť nastaviť denný limit na výber z bankomatu, čo môže niekedy viesť k veľkým prekvapeniam. U ostatných je obvyklý limit 10 až 15 eur, s vekom detí rastie. Pritom zostatky na bežných účtoch často nie sú len symbolické, dáta banky ukazujú, že sa sumy pohybujú okolo 310 eur.



"Rodičia často vravia, že chcú potomkom ukázať, že im dôverujú. V prípade financií, a najmä u mladších detí, však o to viac platí - dôveruj, ale preveruj," uvádza Duďáková a dodáva, že pravidelná kontrola a predovšetkým diskusia o tom, ako hospodáriť s vlastnými peniazmi je dôležitá pre budúcu schopnosť detí riadiť svoj vlastný rozpočet. U starších detí je situácia trochu iná, tu je väčšia dôvera ruka v ruke s výchovou k zodpovednosti namieste. Navyše deti vo veku 15 a viac rokov si na účet nechávajú posielať už aj vlastné peniaze, ktoré si zarobia napríklad na brigáde.



Rodičia aj starí rodičia tiež prechádzajú na bezhotovostné vreckové. Robí to tak až šesť z desiatich rodičov (59 %) a tento podiel je ešte vyšší v prípade mladých rodičov, ktorí sú zvyknutí fungovať bezhotovostne takmer od detstva. "Často sa nám už aj starší klienti zdôveria, že svojim vnúčatám radšej posielajú peniaze priamo na účet, pokojne aj pravidelným príkazom raz mesačne. Dokonca je stále bežnejšia situácia, keď si to vnúčatá priamo vyžiadajú," dodáva Duďáková.