Dôvera riaditeľov slovenských firiem v rast ekonomiky a v rast firmy vzrástla

dnes 11:31 -

V septembri 84 % generálnych riaditeľov veľmi verilo a trochu verilo, že ich firma porastie. Začiatkom tohto roku to bolo 71 %. Riaditelia firiem na Slovensku pevne veria, že ich spoločnosti zvládnu zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie, udržať si talenty, riadiť pohodu a morálku zamestnancov a zladiť potreby všetkých zainteresovaných strán. Menej riaditeľov však verí, že dokážu nájsť nové zdroje tržieb.

V septembri až tri štvrtiny šéfov slovenských firiem plánovalo realizovať iniciatívy na zvýšenie efektívnosti výroby či prevádzky. Až 62 % generálnych riaditeľov na Slovensku nerozmýšľalo nad zrušením plánovaných investícií. Lídri firiem plánujú najviac urýchlenie automatizácie a zavedenie nových spôsobov práce, zmenu bezpečnostných opatrení a požiadaviek na pracovisku a zlepšenie práce na diaľku. Odloženie alebo zrušenie investícií zvažuje 38 % riaditeľov. Obmedzili by kapitálové výdavky, neinvestovali do zvyšovania počtu zamestnancov a nezvyšovať prevádzkové náklady.

Generálni riaditelia sa najviac obávajú globálneho hospodárskeho poklesu, novej vlny pandémie ochorenia COVID-19, poklesu dôvery spotrebiteľov. Ich obavy sa za trištvrte roka zásadne zmenili. Pred pandémiou sa najviac obávali populizmu, zvyšovania daňového zaťaženia, daňovej neistoty a protekcionizmu.

"Ak nás pandémia niečomu naučila, tak rozhodne tomu, že jedine poznatky, vedomosti, úcta k faktom a úcta ku kvalite vzdelania nám pomôže posunúť naše firmy a celú spoločnosť úspešne ďalej," komentovala výsledky Věra Výtvarová, Country Managing Partner, PwC Slovensko.

Lídri firiem by investovali miliardy z EÚ najmä do opatrení podporujúcich inteligentnú spoločnosť. Najviac financií by podľa nich malo ísť na opatrenia podporujúce inteligentnú spoločnosť. Ich odpoveď korešponduje s výsledkami CEO prieskumov v minulých rokoch, keď lídri firiem na Slovensku považovali za najväčšie hrozby pre podnikanie na Slovensku práve kvalitu školstva.

Prieskum realizovala spoločnosť PwC v spolupráci so slovenskou edíciou magazínu Forbes jedenástykrát. Oslovení riaditelia odpovedali prostredníctvom on-line dotazníka v dvoch vlnách, a to v období od 5. decembra 2019 do 31. januára 2020 a od 31. augusta do 21. septembra. Na prieskume sa v prvej vlne zúčastnilo 143 a v druhej vlne 105 generálnych riaditeľov firiem pôsobiacich na Slovensku.