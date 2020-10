Deutsche Börse zvažuje rozšírenie hlavného indexu DAX na 40 spoločností

dnes 19:46 -

Deutsche Börse, ktorá prevádzkuje burzu vo Frankfurte nad Mohanom, zvažuje rozšírenie hlavného indexu DAX z 30 na 40 spoločností. V tejto súvislosti odštartovala prieskum medzi investormi.

Okrem rozšírenia kľúčového indexu plánuje Deutsche Börse aj zmenu podmienok zaradenie do neho. Jednou z nich bude ziskovosť firiem, nie iba vysoká trhová hodnota, uviedla agentúra DPA. Prevádzkovateľ burzy tak reaguje na škandál spojený so spoločnosťou Wirecard. Tá bola vyradená z indexu v auguste po jej júnovom bankrote v dôsledku zistenia diery v hodnote 1,9 miliardy eur v účtovníctve spoločnosti.

Skrachovanú spoločnosť Wirecard, ktorá sa do indexu DAX 30 dostala v roku 2018 namiesto banky Commerzbank, nahradila firma Delivery Hero zabezpečujúca rozvoz jedla. Aj zaradenie jej akcií však sprevádzali diskusie, keďže spoločnosť je stratová. Stratu vykázala aj za prvých šesť mesiacov tohto roka.

Zmeny plánuje Deutsche Börse aj v rámci indexu MDAX, v ktorom je v súčasnosti 60 firiem. Ich počet by sa mal zredukovať na 50. V ďalšom indexe SDAX by sa súčasný počet 70 firiem nemenil.

Reformy, ktorých cieľom je posilnenie kvality kótovaných akcií, by mohol zvýšiť v rámci hlavného indexu počet firiem z chemického sektora. Okrem tohto sektora by sa do DAX mohli vo väčšej miere zaradiť firmy z mediálnej a farmaceutickej oblasti. Naopak, automobilový sektor a podniky vyrábajúce spotrebný tovar budú pravdepodobne zastúpené v menšej miere.

Konzultácie o navrhovaných zmenách by mali trvať do 4. novembra. Konečné rozhodnutie plánuje Deutsche Börse zverejniť 23. novembra.