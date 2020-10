Reformný plán predpokladá zníženie nedôvery v súdnictvo i skrátenie konaní

dnes 12:01 -

Súčasťou plánu je reforma Súdnej rady SR a Ústavného súdu SR. Viaceré opatrenia z dokumentu už pripravilo ministerstvo spravodlivosti a odsúhlasila ich minulý týždeň vláda. Pri voľbe členov súdnej rady sudcami by sa mal zaviesť regionálny princíp. Zaviesť by sa mali previerky majetkových pomerov sudcov a previerky sudcovskej spôsobilosti. Zreformovať by sa malo aj zloženie ústavného súdu s opatreniami proti pasivite parlamentu pri voľbe ústavných sudcov. Platiť by mal vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu a zriadiť sa má Najvyšší správny súd SR, ktorý by mal fungovať ako disciplinárny súd pre sudcov.

Od roku 2021 sa má začať legislatívny proces s cieľom skrátiť dĺžky konaní v civilnom procese. Súčasťou plánu je aj reforma súdnej mapy, ktorá má priniesť pretrhnutie korupčných väzieb a vytvoriť priestor na špecializáciu súdov na hlavné agendy. Reforma ráta s rekonštrukciou, rozšírením a modernizáciou súdnych budov v sídle nových zlúčených súdnych obvodov. Do roku 2022 by sa mali v Bratislave a Košiciach vybudovať nové moderné mestské súdy. "V priebehu obdobia 2021 do roku 2023 sa zrekonštruujú zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže," uviedli autori v materiáli.

Reformy v súdnictve majú priniesť aj zlepšenie podnikateľského prostredia. Zmeny sa majú týkať vymáhateľnosti zmlúv a riešenia insolventnosti či zníženia administratívnych prekážok, podnikania. Riešiť sa majú aj osobné bankroty. "V prospech podnikateľov sa zavedú preventívne nástroje včasného varovania hroziaceho úpadku a pripraví sa revízia insolvenčného konania tak, aby sa znížili náklady pre poctivých dlžníkov či veriteľov a skrátil sa čas potrebný na uspokojenie pohľadávok," priblížili autori.

Sieť centier právnej pomoci by sa mala rozšíriť. Zo súčasných 43 pracovísk sa majú rozšíriť do každého okresného mesta, teda fungovať by malo 79 kancelárií. Vyhodnotiť sa má doterajšia úprava pomoci obetiam trestných činov so zameraním na reálnu a včasnú dostupnosť právnej a psychologickej pomoci. "Posilní sa postavenie detských obetí v trestnom konaní v záujme ich ochrany a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu," píše sa v dokumente.

Autori plánu uviedli, že finančná potreba pre roky 2021 až 2024 pre túto oblasť sa doplní do apríla 2021.