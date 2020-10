Amazon predstavil najnovší bezdotykový spôsob platby v obchode

Zdroj: CNN;PYMNTS

Foto: YT/PYMNTS Media

dnes 11:05 -

Platobná karta ukrytá v dlani? Funguje to takto: položíte si dlaň svojej ruky nad senzor pri vstupe do predajne a potom už len nakupujete. No, zatiaľ iba v dvoch obchodoch Amazon Go v Seattli, firma ale hodlá ďalšie rozšírenie do miest Sako je New York, Chicago a San Francisco. Neskôr by technológia byť aj v iných maloobchodoch, kanceláriách a na športových štadiónoch.



Dilip Kumar, viceprezident spoločnosti Amazon pre fyzický maloobchod, povedal, že túto technológiu plánovali ešte dávno pred pandémiou. Ako pre CNN povedal, načasovanie je teraz viac ako príhodné, pretože je väčší dopyt po bezkontaktných platbách. tak môžu využiť firmy či obchody, ktoré hľadajú nové riešenia v čase koronavírusu.

Na blogu spoločnosti Amazon Kumar napísal: „Amazon One je rýchly, pohodlný a bezkontaktný spôsob, ako môžu ľudia pomocou svojej dlane platiť v obchode, predložiť vernostnú karu, vstupovať na miesta ako je štadión alebo pri vstupe do práce. Všetko bez námahy. Táto služba je navrhnutá tak, aby bola vysoko bezpečná, a využíva na mieru šité algoritmy a hardvér na vytvorenie jedinečného podpisu dlaňou.“





Samozrejme, stále je tu skupina zákazníkov, ktorí odmietajú poskytnúť spoločnosti Amazon biometrické údaje. Spoločnosť čelila kritike zástancov ochrany súkromia, ktorí sa obávajú jej softvéru na rozpoznávanie tváre, softvér má dnes už v rukách polícia a jeho predaj je dočasne zastavený. Kumar ale trvá na tom, že spoločnosť neuchováva žiadne dáta na svojich obchodných skeneroch, obrázky dlaní sú šifrované on-line. „Radšej sme tentoraz zvolili dlaň miesto iných biometrických údajov. Ruka sa dá totiž dobre rozpoznať a zákazník musí vedome urobiť gesto, ktorým zaplatí. Odporúčam všetkým aby Amazon One vyskúšali a urobili si o tom úsudok sami," dodáva.





Záujemca musí do zariadenia AmazonOne najprv vložiť svoju platobnú kartu a držať nad snímačom ruku dlaňou smerom dole. „Systém nafotí niekoľko záberov, aj tých najmenších detailov, ako sú jednotlivé linky či žily. Chceme, aby bola technológia veľmi presná," hovorí Kumar. Po registrácii do systému už môže umiestniť používateľ dlaň nad skener a vstúpiť do obchodu. Všetko, čo si potom vezme, bude automaticky spoplatnené a zaplatené platobnou kartou, ktorá je pripojená k jeho dlani. Užívatelia si môžu momentálne kartu prepojiť s jednou alebo oboma dlaňami. Podľa Kumara by ale v budúcnosti mali mať možnosť spárovať každú ruku s inou kartou.



Vrozhovore pre PYMNTS Sanjay Gupta zo softvérovej spoločnosti Mitek, uviedol, že vyťaženie maxima z dát generovaných spotrebiteľmi pri súčasnom zvýšení úsilia o zabezpečenie identity si vyžaduje určitú zručnosť súhry. Ako poznamenal, počas pandémie sa obrovské množstvo ľudí radšej vyhlo nakupovaniu. Obchodníci sa preto obracajú na on-line zákazníkov. „Je to je jedna z oblastí, ktorá za posledných niekoľko rokov rástla," povedala Gupta.