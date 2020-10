Covid pozitívny: Čo by mohla Trumpova diagnóza znamenať pre trhy

Zdroj: CNBC;investing

Prezident Trump dlhodobo pandemickú situáciu zľahčuje v rozpore s niektorými stanoviskami zdravotníkov, pričom neustále musí odrážať kritiku, že je zodpovedný za vysokú bilanciu obetí v USA. Šéf Bieleho domu správu oznámil na svojom twitterovom účte niekoľko hodín potom, čo sa potvrdila nákaza u jeho poradkyňa Hope Hicksovej. Informáciu o prezidentovi a prvej dáme čoskoro vo vyhlásení potvrdil Trumpov lekár Sean Conley. Nákaza sa u hlavy štátu objavila mesiac pred prezidentskými voľbami v USA, v ktorých Trump obhajuje svoj mandát. Agentúra AP pripomína, že u šéfa Bieleho domu je zvýšené riziko komplikácií spojených s Covidom-19, lebo má 74 rokov.

Trump dodal: „Okamžite nastupujeme do procesu karantény a rekonvalescencie, dostaneme sa z toho SPOLU! “





Futures Dow sa po správe prepadli o viac ako 450 bodov, rovnako aj akciové trhy v Ázii sa prudko prepadli. Podobným smerom sa po otvorení vybrali aj európske akcie. Nemecký DAX sa po otvorení obchodoval s poklesom o 0,8 %, CAC 40 vo Francúzsku klesol o 0,8 % a britský index FTSE klesol o 0,7 %.



„Otázkou je, ako veľmi chorý je a do akej miery to ovplyvní jeho prezidentskú kampaň," uviedli analytici z Danske Bank. „Ďalšou otázkou je, či sú infikovaní ďalší členovia vlády USA. Neistota ovplyvnila chuť ísť do rizika, a teda aj akcie.“



Vo výskumnej správe zverejnenej začiatkom tohto roka, John Hudak z Centra pre efektívne verejné riadenie z Brookings Inštitútu načrtol zopár scenárov na „ochranu prezidenta, chod úradu a kontinuity vládnutia“ v prípade pozitívneho testu Covid-19. Hudák v správe uviedol, že test sám osebe nebude dôvodom na mimoriadne kroky. Trump by „pravdepodobne mohol pokračovať v každodenných činnostiach a riadiť kanceláriu nerušene alebo s miernymi úpravami“.



Jeff Henriksen, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Thorpe Abbotts Capital, uviedol, že táto správa privedie Covid-19 späť do centra pozornosti investorov. Covid už nebude vnímaný ako „pomalá katastrofa“ a vytratí sa aj viera, že USA opúšťajú krízu a prechádzajú do silného oživenia. „Tento druh príbehu sa živil ostatné tri mesiace čo sa odráža v tom, že čoraz viac spoločností sa zameriava na rast. Spoločností, ktoré sa považujú za dobré v akomkoľvek svete, nech už Covid spôsobí čokoľvek, oproti spoločnostiam, ktoré musia prejsť ozdravením,“ uviedol Henriksen pre televíznu stanicu CNBC. Dodal, že Trumpovo oznámenie zvýši existujúcu politickú neistotu okolo amerických volieb 3. novembra, čo je ďalšia dôležité riziko pre trhy, a prezidentov pozitívny test označil za niečo, čo mení pravidlá hry v krátkodobom horizonte.

"Myslím si, že pravdepodobne sa aj naďalej bude technologický sektor držať celkom dobre, a predpokladám, že niektoré cyklickejšie firmy, ktoré si vyžadujú zotavenie, pravdepodobne nebudú z tejto skutočnosti profitovať," uviedol.

Trumpova diagnóza podľa neho opäť zameria pozornosť investorov na pandémiu koronavírusu. "Ide o strohú realitu, že potenciálne ideme do ... druhej vlny. Prezident Trump to týmto vyhlásením len zdôrazňuje, sústredí pozornosť späť na vírus a jeho dopady. Myslím si, že tento príbeh bude v blízkej budúcnosti skutočne hnacím motorom správania sa na trhu."





Zlato sa po Trumpovom tweete obchodovalo vyššie, zatiaľ čo na devízových trhoch sa investori rovnako začali orientovať na bezpečné prístavy. Rástol dolárový index aj japonský jen. Naopak ropa prehĺbila straty a obchodovanie s Brent kleslo o 3 % nižšie. Akcie mnohých veľkých ropných spoločností klesli, pričom spoločnosti BP, Royal Dutch Shell a Repsol, dosiahli na začiatku obchodovania 52 -týždňové minimá. Naopak, špecialista na obnoviteľné zdroje Orsted a výrobca veterných turbín Siemens Gamesa dosiahli nové najvyššie hodnoty v histórii.