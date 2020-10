Kauza Arca Capital: V čom tkvie rizikovosť korporátneho dlhopisu

Zdroj: Sophistic Pro finance

Foto: getty images

dnes 9:09 -

Čo je korporátny dlhopis a prečo je nebezpečný

Je to bežný investičný produkt, ktorý využívajú spoločnosti všade vo svete, neraz s výnosom až do 20 percent. Jeho nebezpečnosť vysvetlíme na príklade: firma XY, ktorá funguje tri roky, chce v strednodobom horizonte realizovať projekty za desiatky miliónov eur. Keďže banka jej investičné plány vyhodnotí ako neprimerane riskantné, odmietne jej poskytnúť pôžičku. Firma XY sa preto rozhodne potrebné financie zabezpečiť cez dlhové cenné papiere – dlhopisy. Tie si zaobstaráte. O tom, či sa vám však časom vložené financie aj so sľubovaným výnosom vrátia, rozhoduje úspešnosť projektu. Ak sa mu bude dariť, môžete zarobiť. Iná situácia nastane, keď projekt nebude úspešný alebo, dokonca, keď firma XY zbankrotuje.

Prečo by sa korporátne dlhopisy nemali predávať retailovým klientom

V súčasnosti si korporátne dlhopisy môžu zakúpiť inštitucionálni aj retailoví investori. „Kým v prvom prípade ide o veľké spoločnosti či organizácie, ktoré vedia zvážiť riziko firemného dlhopisu, v druhom prípade ide o obyčajných ľudí, ktorí neraz nie sú schopní posúdiť riziká korporátnych dlhopisov,“ hovorí Radoslav Valko, krajský riaditeľ a spolumajiteľ Sophistic Pro finance. Dodáva, že problém spočíva tiež v tom, ako sú korporátne dlhopisy prezentované širokej verejnosti. „A to ako skutočne výnosná, tutová a garantovaná investícia, čo nie sú. Inštitucionálny investor o ich rizikách vie, bežný občan nie.“

Aké spoločnosti vydávajú korporátne dlhopisy

Aj tu spočíva podstata v delení firiem na dva typy – seriózne a také, ktoré chcú dlhopisy už od začiatku využiť na podvod. „Seriózne spoločnosti to s vybudovaním projektov a vyplatením investorov myslia vážne. Avšak, aj v ich prípade môžu nastať ťažkosti, ktoré spôsobí ekonomická kríza či zlý odhad výkonnosti projektu. To najmä bežní, retailoví investori, nemusia vedieť odhadnúť. No a keď podnik skrachuje, z korporátneho dlhopisu nezostane nič,“ tvrdí Ján Porázik, obchodný riaditeľ Sophistic Pro finance. Na trhu sú však aj spoločnosti, ktoré využívajú korporátny dlhopis len na odštartovanie pyramídovej hry. V tomto prípade sa peniaze od nových investorov iba presúvajú a vybrané prostriedky smerujú na vyplatenie výnosov predchádzajúcim investorom. Inými slovami, v takomto prípade už ide o trestný čin, Ponziho schému.





Čo to znamená rizikovosť korporátneho dlhopisu

Ako prvú si skúsme zodpovedať otázku, prečo si firma požičiava týmto spôsobom? Lacnejšie peniaze si predsa vie zabezpečiť z banky. Ak jej však neschválila pôžičku, mohla na to mať dôvod. Samozrejme, to, že spoločnosti finančná inštitúcia odmietla poskytnúť úver, ešte automaticky neznamená, že spoločnosť chce podvádzať a investované peniaze aj s výnosom vám nevráti. Zároveň si je potrebné uvedomiť, že korporátny dlhopis je obyčajný úver. Keďže kúpou tohto cenného papiera ale požičiavate peniaze bez akýchkoľvek garancií či záložných práv, mali by ste mať o spoločnosti, ktorej chcete takýmto spôsobom požičať, čo najviac informácií. Zároveň platí, že čím riskantnejšiu transakciu sa chystáte kúpou korporátneho dlhopisu urobiť, tým väčší výnos spoločnosť ponúka.

Na čo sa treba pozerať, ak chcem do korporátnych dlhopisov investovať

V prvom rade na zadlženie firmy. „Miera rizika je totiž iná pri spoločnosti, ktorá má len 15-percentné zadlženie a zároveň veľký majetok ako pri podniku, ktorý nevlastní takmer nič a zároveň to, čo vlastní, je z 90 percent na dlh,“ vysvetľuje Radoslav Valko. Sledujte tiež tok peňazí. Inými slovami, ak sa financie používajú na reálnu činnosť a nákup materiálu, vtedy je to v poriadku. Ak sa však iba presúvajú a vybrané prostriedky smerujú na vyplatenie výnosov predchádzajúcim investorom, značí to buď to, že má firma problémy, alebo že už od začiatku išlo o podvod.