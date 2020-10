Ako prinútiť ľudí, aby šetrili viac?

Zdroj: awealthofcommonsense

Skorbut je nepríjemné ochorenie, ktoré sa začína podliatinami a krvácaním z ďasien, nakoniec vedie k hnilobe v ústach. Ak sa nelieči, môže dôjsť ku krvácaniu, vyčerpaniu, opuchom, infekcii a nakoniec k smrti. Choroba je spôsobená nedostatkom vitamínu C v strave, je tým pádom ľahko liečiteľná a dnes sa už príliš často nevyskytuje. Ale ľudstvo o tejto jednoduchej liečbe pred koncom 18-teho storočia nič nevedelo.

Keď sa Európania začali zaoberať novými objavmi v Indickom a Tichom oceáne, ukázalo sa, že námorné posádky íci boli celkom smrteľní. Fernão de Magalhães, portugalský moreplavec v službách španielskej koruny, stratil viac ako tri štvrtiny svojej posádky počas plavby cez Tichý oceán okolo roku 1500. Vasco da Gama prišiel o dve tretiny svojej posádky na výprave do Indie. Nikto nevedel, ako sa vyrovnať s touto smrteľnou chorobou, kým kapitán James Cook nenarazil celkom náhodne na riešenie.

Kapitán Cook si všimol, že holandské lode nemali ani zďaleka toľko obetí skorbutu, ako lode, ktoré vyplávali z Anglicka. Najväčší rozdiel medzi týmito dvoma skupinami z hľadiska ich potravy bola kyslá kapusta. Holanďania vždy pred svojimi dlhými plavbami natlačili sudy kapusty bohatej na živiny. Cookovi zišlo na um, že by sa oplatilo vyskúšať novú potravinu, či by to nepomohlo. Problém ale bol v tom, že anglickí námorníci boli zvyknutí na svoje bežné jedlá a chľast, ktoré obsahovali len málo vitamínu C. Cook potreboval prísť na to, ako posádku prinútiť, aby zmenila svoje stravovacie návyky a dala šancu aj kyslej kapuste.





Posádky týchto lodí sa začali obávať dlhých plavieb, pretože vedeli, čoho je schopný skorbut. Cook im nechcel povedať, že možno má na túto chorobu účinný liek, ale zároveň sa chcel vyhnúť vzbure a tak musel niečo vymyslieť. Jeho taktika tkvela v tom, že kyslú kapustu naservíroval iba dôstojníkom na lodi, zvyšok posádky ju nedostal. Keď si muži uvedomili, že dôstojníci dostávajú niečo extra, požiadali tiež o túto novinku. Kapitán súhlasil, ale s tým, že iba raz týždenne. Namiesto niečoho, že by boli prinútení niečo konzumovať, dostali niečo, čo považovali za lahôdku. Keď už bola kapusta súčasťou ich jedálnička, pomaly sa dostávala do ďalších jedál. Od tej chvíle mohol Cook vziať svoje lode na dlhé plavby bez toho, aby mu posádku zlikvidoval skorbut.

Nie vždy dokážeme robiť racionálne rozhodnutia, preto je z času na čas potrebná psychologická taktika. Potrebujú nás nalákať, aby sme si dokázali uľahčiť svoj životný údel. Do tejto kategórie patrí aj sporenie na dôchodok. Je ťažké prinútiť ľudí premýšľať o svojej vzdialenej budúcnosti, hlavne ak je vzdialená na niekoľko desaťročí. Prečo by mi malo záležať na tom, aby som si užil život na dôchodku, keď si ho môžem užívať teraz? Je ťažké polemizovať s takýmto postojom, kým nedosiahneme určitý vek. Kedy sa začnete zamýšľať nad tým, že už nechcete pracovať ale ani nechcete, aby vaša životná úroveň klesla.





Ako teda dosiahnuť, aby ľudia viac šetrili?

Bude to znieť kontroverzne, ale stačí im vziať možnosť voľby. Urobiť zo sporenia niečo automatické, pretože ľudia sa všeobecne vydávajú cestou najmenšieho odporu. V krajinách, kde sú ľudia automaticky registrovaní do programu transplantácie orgánov, ale môžu požiadať o vystúpenie, 90 % súhlasí s darcovstvom. V krajinách, kde je potrebné prihlásiť sa do programu darcov orgánov, je miera registrácie iba 15 %. Niečo podobné funguje aj v rámci finančných rozhodnutí. Prinútiť ľudí, aby sa museli odhlásiť, namiesto toho, aby sa museli prihlásiť, môže znamenať obrovský rozdiel. Investičná spoločnosť Vanguard to vyčíslila až na 56 %, o toľlo sa zvýšila miera úspor iba tým, že sa toto rozhodnutie stalo automatickým. Zamestnanci mali mieru úspor dvakrát vyššiu, keď ich zamestnávateľ namiesto dobrovoľného vstupu, zvolil vyplácanie príspevkov spojených so sporením si na dôchodok automaticky.

U nás je tretí pilier dobrovoľný, žiaden zamestnávateľ nebude rozhodnutie doň vstúpiť robiť za svojich zamestnancov. Ale majte na pamäti, že zotrvačnosť je jedným z najväčších nepriateľov zmeny správania sa. Bremeno odchodu do dôchodku sa v posledných desaťročiach presúva z pliec štátu na dôchodkové plány definované zamestnancami. Nečakajte, že vás bude niekto donekonečna na niečo lákať, aby ste pre svoju lepšiu finančnú budúcnosť urobili náležité rozhodnutia. Skúste to robiť automaticky, tak ako si z pivnice každý rok vytiahnete súdok, pretože nadišiel čas natlačiť kapustu.