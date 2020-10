Premiér odmietol zlúčenie Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne

dnes 11:46 -

"Nikdy nikomu som nič také nepovedal. Mrzí ma táto iniciatíva. Samozrejme, mojím cieľom je dramaticky zjednodušiť výber daní a odvodov. Ale nikdy som neprišiel s iniciatívou, ktorá bola komunikovaná, že by mal vzniknúť nejaký moloch, že to bude Sociálna a zdravotná poisťovňa zároveň," povedal s tým, že formu, akou sa má zjednodušiť výber daní a odvodov, plánuje verejnosti oznámiť v najbližších dňoch.

Minister financií Eduard Heger (OĽANO) komentoval, že ľuďom chcú zlepšiť kvalitu života. "Medzi túto kvalitu života patrí aj to, že nemusíte platiť na tri či štyri miesta rôznymi platbami, pamätať si termíny a podobne, ale dá sa to urobiť omnoho jednoduchšie. Na jedno miesto jedna suma a štát už nech sa postará," dodal s tým, že to považuje za nástroj, ktorý Slovensko určite potrebuje rozvinúť.

O zlúčení odvodov informoval ešte koncom septembra Denník N. Podľa neho premiér hovoril o možnom zlúčení výberu zdravotného a sociálneho poistenia a zavedení jedného sociálno–zdravotného odvodu. "Do detailov to ešte rozpracované nemáme, táto filozofia je ale podľa mňa správna – aby sme čo najviac zjednodušili ľuďom život. Občan by zaplatil jeden odvod a ten sa potom rozdelí," uviedol vtedy pre denník predseda parlamentného klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že v klube by s podporou návrhu nemal byť problém.