M. Krajniak očakáva, že čísla nezamestnanosti by mali byť stabilizované

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predpokladá, že situácia na trhu práce by mohla byť do konca tohto roka stabilizovaná a nezamestnanosť by už nemusela výraznejšie rásť. V septembri tohto roka by mohli do evidencie úradov práce ešte pribudnúť absolventi škôl, ale podľa ministra budú čísla nezamestnanosti výrazne lepšie, ako očakávajú prognózy.