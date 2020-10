Odklad splátok: Až 12 % domácností nebude vedieť pokračovať v splácaní úverov

Zdroj: Swiss Life Select Slovensko

Národná banka Slovenska (ďalej NBS) avizovala, že od júla do decembra bude realizovať šesť prieskumov, v ktorých bude zisťovať, v akej finančnej kondícii sa nachádza 1 000 slovenských domácností, hlavne vo vzťahu k schopnosti splácať svoje záväzky. Prieskum realizovaný v mesiaci august, na vzorke väčšej časti opýtaných domácnosti hovorí, že sa ich príjmová situácia zlepšila, alebo sa vrátila na predkrízové obdobie. Naopak, horšie je na tom časť domácností, ktorá požiadala o odklad splátok, alebo si iným spôsobom vybavila zmenu úverových podmienok. Tieto domácnosti avizujú zhoršenie svojej finančnej situácie.

Posledný prieskum na vzorke opýtaných, ktorí požiadali o odklad splátok, si v júli 6 % domácnosti myslelo, že nebude schopných naštartovať opätovné splácanie úverov. Toto percento v augustovom prieskume stúplo na 12 %, to znamená, že 12 % domácnosti nebude schopných pokračovať v splácaní po uplynutí deväť mesačného moratória.

Predchádzajúci prieskum informuje, že 90 % domácnosti, ktoré požiadali o odklad splátok, avizovalo, že aspoň jednému členovi z ich domácnosti sa zhorší finančná situácia kvôli pandémii. Až 60 % ostatných domácností, ktoré síce majú dlžoby, ale nepožiadali o odklad splátok, avizovalo zhoršenie svojej finančnej situácie.

Avšak augustový prieskum hovorí o tom, že iba tretina tých domácností, ktoré požiadali, ale aj tretina tých, ktoré nepožiadali o odklad splátok, majú pocit, ži sa ich finančná situácia v domácnosti zhorší. „Toto je zásadné zlepšenie a tu sa odráža aj vývoj nezamestnanosti a zamestnanosti, ale aj celkové opatrenia vlády hlavne v oblasti trhu práce,“ vysvetľuje Zuzana Šimonová, úverová analytička Swiss Life Select Slovensko.

Ako postupovať, ak nebudete vedieť splácať úver po skončení odkladu splátok

„Ešte pred ukončením odkladu splátok odporúčam kontaktovať banku alebo spoločnosť, ktorá úver poskytla a dohodnúť sa o ďalšom postupe. Taktiež v prípade neočakávanej situácie, ktorá klientovi môže vzniknúť v súvislosti so splácaním úveru, upozorňujem na to, aby klient komunikoval s bankou a dohodol sa na ďalšom postupe. Nie je správne, aby čakal, že banka sama klienta upozorní na nezaplatenú splátku. Ak banka pošle upomienku, odporúčam splátku neodkladne uhradiť. Klient s minimálnym omeškaním splátky je bankou ešte akceptovateľný, ak by v budúcnosti žiadal o ďalší úver,“ radí Zuzana Šimonová.





Čo ak úver dlhodobo nesplácate?

V prípade dlhodobého nesplácania úveru môže banka odstúpiť od úverovej zmluvy a žiadať o jednorázové splatenie celého úveru. Ak klient ani po výzve úver nevyplatí, banka pohľadávku odstúpi na vymáhanie. Tento proces môže končiť výkonom záložného práva a dražbou nehnuteľnosti, ktorému predchádza exekučné konanie.

Žiadateľ a spolužiadateľ sa z úverového vzťahu len tak nevymania

Žiadateľ a spolužiadateľ, ktorí vstupujú spoločne do úverového vzťahu sú rovnocenní dlžníci, ktorí rovnako zodpovedajú za splácanie úveru. To znamená, že ak dlžník nebude splácať úver, banka automaticky vyzve na zaplatenie splátky k úveru spoludlžníka. Spoludlžníkom je manžel, manželka v prípade manželského zväzku. V prípade dlžníkov, ktorí nie sú manželmi, avšak zdieľajú spoločnú domácnosť a spoločne sa tak podieľajú na jej fungovaní, rovnako platí, že v prípade nesplácania úveru dlžníkom, banka bude požadovať splátku od spoludlžníka. „Preto je potrebné dôkladne zvážiť, či budú klienti spoločne vstupovať do úverového vzťahu. To isté platí aj v prípade úverov, kde do úverového vzťahu vstupujú tretie strany, ako sú rodičia, súrodenci, resp. iné blízke osoby,“ hovorí úverová analytička.

Ako správne prevziať dlh a vysporiadať BSM

V prípade, že sa manželia rozvedú, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) zanikne, teda sa zruší. Bývalí manželia sa dohodnú, ako si vysporiadajú podiely na hnuteľnom aj nehnuteľnom majetku a zároveň aj prípadné pohľadávky a záväzky súvisiace s nimi. Ak spoločne splácajú úver, klienti sa často obrátia s dohodou o vysporiadaní na banku, ktorá úver poskytla. „Dohodou žiadajú o vypustenie dlžníka, resp. spoludlžníka z úveru. To však neznamená, že banka automaticky udelí súhlas na prevzatie dlhu jedným z dlžníkov. Prevzatie dlhu musí dlžník preukázať svojim dostatočným príjmom a ak banka posúdi, že úver môže splácať sám, potom druhého dlžníka z úveru vypustí. V opačnom prípade úver musia splácať spoločne. To isté platí aj v prípade dlžníkov, ktorí zdieľajú spoločnú domácnosť a nie sú manželia,“ vysvetľuje Zuzana Šimonová.

„Odporúčam, aby si klienti vytvárali finančnú rezervu, a to minimálne na obdobie 6 mesiacov pre prípad neočakávaných situácií. V prípade, ak ju klient použije, mal by ju pravidelne dopĺňať. Tvorba finančnej rezervy by mala byť samozrejmosťou aj pred rozhodovaním sa o novom bývaní,“ uzatvára úverová analytička.