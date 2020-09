Žiada najprv predložiť štúdiu uskutočniteľnosti zámeru vybudovania NKKC

dnes 19:01 -

Vláda SR žiada pre zámer výstavby Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) v Bratislave ako prvú vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Ohodnotiť ju má následne Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. V stredu sa na tom zhodol vládny kabinet, ktorý zmenil niektoré úlohy z februárového uznesenia vlády Petra Pellegriniho k NKKC.

Štúdiu má predložiť iniciátor vzniku NKKC, a to občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Po posúdení štúdie Útvarom hodnoty za peniaze sa má rozhodnúť o účasti zástupcov štátu v orgánoch tohto občianskeho združenia. Následne má združenie predložiť štátu realizačný zámer vybudovania NKKC. Vláda v stredu zároveň zrušila uvoľnenie financií maximálne do 60 miliónov eur, ktoré sa mali investovať na projekt NKKC do roku 2026.

"Aby sme mohli urobiť akékoľvek rozhodnutie štátu, je potrebné mať štúdiu uskutočniteľnosti. Na základe nej budeme vedieť, aký model spolupráce medzi štátom a súkromným sektorom zvolíme a aká lokalita i prevedenie by bolo najvýhodnejšie," uviedol v stredu minister financií Eduard Heger (OĽANO). Je to podľa jeho slov prvý základ, aby sa Slovensko v zámere vybudovania NKKC vedelo posunúť ďalej.

Kongresový cestovný ruch bol na Slovensku podľa Hegera dlhodobo zanedbaný, respektíve je aktuálne v "plienkach". Pritom, ako tvrdí, ide o svetový trend prinášajúci pre ekonomiku zaujímavé príjmy. "Dnes prednesieme uznesenie, ktorým stanovíme postup pri takejto veľkej veci, ktorá môže slovenskej ekonomike pomôcť. Je dôležité, aby to bol transparentný proces," skonštatoval minister.

Podporu zámeru výstavby NKKC v Bratislave vyjadrila vláda Petra Pellegriniho 12. februára 2020, na vtedajšom rokovaní schválila vyčlenenie financií maximálne do 60 miliónov eur, ktoré sa mali investovať do roku 2026. Financovanie sa plánovalo realizovať prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú malo čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Podmienkou uvoľnenia peňazí bola konkrétna štúdia s presnou lokalizáciou budúceho NKKC. Projekt mal zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií a vyjadriť sa mal aj Protimonopolný úrad SR a Európska komisia (EK).

O NKKC v posledných mesiacoch už vyjadril záujem developer Immocap Group, ktorý na bratislavskom Trnavskom mýte, na mieste súčasného Domu odborov, chce vybudovať svoj investičný projekt Nový Istropolis. O štátnu dotáciu chce zabojovať aj spoločnosť Incheba, ktorá predstavila svoj projekt multifunkčného centra. Ďalší developer J&T Real Estate avizuje, že vie štátu ponúknuť pre NKKC niekoľko vhodných lokalít, a to v rámci svojich projektov Eurovea City či Nové Lido.