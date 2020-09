Ropná firma Total výrazne zvýši investície do obnoviteľných zdrojov energie

dnes 17:01 -

Francúzsky producent ropy a plynu Total zvýši ročné investície do obnoviteľných zdrojov energie a do produkcie elektriny o 50 %. Informovala o tom v stredu spoločnosť, ktorá sa usiluje znížiť svoju závislosť od produkcie ropy a stať sa jednou z najekologickejších energetických firiem.

Zvýšený tlak viacerých ekonomík na firmy, aby posilnili investície smerom k ekologickejšej produkcii, zhoršili dlhodobé vyhliadky dopytu po rope. K tomu sa ešte pridala pandémia nového koronavírusu. Total preto začal hľadať alternatívne zdroje príjmov. Výraznejšie sa zameral na produkciu elektrickej energie a rozšírenie biznisu v oblasti obnoviteľných energií.

Aj keď v poslednom období firma v dôsledku pandémie nového koronavírusu viaceré výdavky obmedzila, investície do obnoviteľných zdrojov energie a elektriny plánuje zvýšiť o 50 %. Z terajšej úrovne 2 miliardy USD (1,71 miliardy eur) ročne ich chce do roku 2030 zvýšiť na 3 miliardy USD ročne.

Dodala, že jej predaj ropných produktov by v nasledujúcich 10 rokoch mal klesnúť o 30 %, pričom na jej celkových príjmoch by sa potom tento segment mal podieľať necelou tretinou. Približne 15 % príjmov by spoločnosť Total chcela generovať z produkcie elektrickej energie, zhruba 50 % z produkcie plynu a približne 5 % z biopalív.