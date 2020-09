Španielsky verejný dlh v 2. kvartáli stúpol na najvyššiu úroveň za vyše 20 rokov

dnes 14:01 -

Podľa oficiálnych údajov centrálnej banky v 2. kvartáli sa celkový dlh Španielska zvýšil na 1,29 bilióna eur, čo zodpovedalo 110 % hrubého domáceho produktu (HDP) z 1,22 bilióna eur alebo približne 99 % HDP v prvých troch mesiacoch roka.

Španielsko však v 2. štvrťroku zaviedlo prísne blokády, ktoré ekonomiku uviedli do stavu „hibernácie“, aby zabránilo ďalšiemu šíreniu vírusu, keďže patrí medzi najviac postihnuté štáty v Európe.

V máji španielska vláda pripustila, že pandémia mala zničujúci vplyv na verejné financie, vzhľadom na kolaps príjmov a prudký nárast výdavkov počas mesiacov blokád.

Podľa vládnych odhadov sa pomer dlhu Španielska k HDP do konca roka zvýši až na 115,5 %. A deficit verejných financií stúpne na 10,3 % HDP zo 6,12 % HDP na konci júna. To bude najväčší rozpočtový deficit od roku 2012.

Vláda aktivovala rad kľúčových opatrení na zmiernenie vplyvu pandémie na ekonomiku. Odhaduje sa, že tzv. kurzarbeit, program na podporu zamestnanosti, ktorý tento týždeň Španielsko predĺžilo do konca januára 2021, ho bude stáť približne 20 % tohtoročného HDP.

Hoci bol výnimočný stav zrušený koncom júna, Španielsko v súčasnosti bojuje proti druhej vlne nového koronavírusu. Ochoreniu COVID-19 už v krajine podľahlo 31.000 ľudí a nakazilo sa ním viac ako 750.000 osôb, čo je najvyššia miera infekcie v Európskej únii.

Španielska ekonomika sa v 2. štvrťroku prepadla do recesie, keďže HDP sa v dôsledku pandémie v období apríl-jún znížil o 18,5 % po poklese o 5,2 % v prvých troch mesiacoch roka.