Prechod na bezhotovostnú spoločnosť nesmie byť vynútený

Okrem zdravotných následkov prináša so sebou pandémia aj vážne ekonomické dôsledky. Straty ekonomík sa rátajú v miliardách. Malé a stredné podniky sú životne dôležitou súčasťou európskej ekonomiky. Práve ich ale zasiahla zdravotná kríza ostatných mesiacov veľmi tvrdo. Kamenné prevádzky museli kvôli nariadeniam vlád zatvoriť a presunúť svoju obchodnú činnosť do on-line prostredia, aby sa čo najrýchlejšie dokázali zotaviť z hospodárskeho prepadu. Izolácia a karantény vytvorili tlak na využívanie bezhotovostných platieb. Aj keď Svetová zdravotnícka organizácia nikdy neodporúčala prestať používať hotovosť, čoraz viac firiem sa rozhodlo, že bude akceptovať iba bezkontaktné platby.



Nedávny globálny prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť MasterCard, spoločnosť, ktorá má dobrý dôvod uprednostňovať platby prostredníctvom kariet, zistila, že 82 % jej používateľov považuje bezkontaktné platby za čistejšie ako platbu v hotovosti. Na strane druhej sú tí, ktorým vadí, že banky, predajcovia a platobné platformy vedia, ako nakladáme so svojimi peniazmi. Banky a platobné platformy nielenže vyberajú poplatky a získavajú moc pri povoľovaní, či zabránení transakcie, môžu tiež profitovať z minima osobných údajov, ktoré sa hromadia na ich serveroch. Banky interne využívajú tieto údaje na to, aby vám ponúkali ďalšie služby na mieru, ako sú pôžičky a poistenie. Informácie sa však zhromažďujú aj za účelom lepšieho pochopenia širších ekonomických trendov a následne sa predávajú tretím stranám. Sociálne médiá sú plné príspevkov o tom, že nútené používanie bezkontaktných platieb je len krokom k ovládnutiu más. Niektorí ľudia dokonca bojkotujú obchody, ktoré neprijímajú hotovosť.





Tak, či onak, o nutnosti prechodu na plne bezhotovostnú spoločnosť sa diskutuje čoraz častejšie.



Skúsenosti Švédska a Zimbabwe, dvoch veľmi odlišných krajín, ktoré sa dostali oveľa ďalej na ceste k bezhotovostnej spoločnosti než krajiny nášho regiónu ale poukazujú na úskalia takéhoto zmýšľania. Švédsko upozorňuje na náležitú potrebu aj naďalej zabezpečiť prístup k hotovosti. Príklad Zimbabwe zasa ukazuje, nakoľko dôležité je, aby prechod nebol vynútený.

Švédsko celkom rýchlo nastúpilo cestu smerom k bezhotovostnej spoločnosti. Počas desaťročia do roku 2018, ako to tvrdí tamojšia centrálna banka Riksbank, klesol podiel nákupov v obchodoch využívajúcich hotovosť z približne 40 % na 13%. Dnes sa už mince nepoužívajú ani pri vstupe na verejné toalety, platí sa kartou, alebo prostredníctvom mobilného platobného systému s názvom Swish. Ale úskalia švédskeho bezhotovostného styku sa objavili pomerne rýchlo.

V ostatných rokoch sa Švédi čoraz viac obávali o starších ľudí, ľudí žijúcich na vidieku a ľudí z prostredia migrantov. Razom sa dostali ka okraj spoločnosti, keď firmy prešli na Swish, a už neprijímali hotovosť. Minulý rok všetky švédske politické strany okrem jednej podporili nové zákony, podľa ktorých musia veľké banky naďalej ponúkať hotovostné služby po celej krajine. Podobne aj britská vláda prisľúbila, že zaručí prístup k hotovosti, pričom Ministerstvo financií Spojeného kráľovstva pripravuje právne predpisy založené na švédskych zákonoch. Podľa prieskumu Austrálskej rezervnej banky je od roku 2019 v krajine asi štvrtina populácie „značnými používateľmi hotovosti“, pre ktorých by ďalšie škrtanie hotovosti bolo „veľkou nepríjemnosťou alebo skutočným utrpením“. Medzi týchto obyvateľov s vysokou mierou využívania hotovosti najčastejšie patria starší ľudia, ľudia s nižším príjmom, žijúci mimo miest v regiónoch s obmedzeným prístupom na internet.

Pretože drvivá väčšina Austrálčanov stále požaduje výber hotovosti, morálna požiadavka Švédska na udržiavanie prístupu k hotovosti si bude pravdepodobne vyžadovať reguláciu aj v Austrálii.





Ponaučenie zo skúseností Zimbabwe s bezhotovostnými transakciami je celkom odlišné. Pripomína, nakoľko je dôležité, aby bol prechod na bezhotovostnú spoločnosť bol dobrovoľný, aby to bol prirodzený plynulý prechod. Kým vo Švédsku bol prechod na bezhotovostné platby v drvivej väčšine obyvateľstvom vítaný krok, v Zimbabwe šlo skôr o hospodárske úsilie. Prechod nebol žiadaný, ani zvlášť vítaný. Do dejín hospodárskych kríz sa Zimbabwe zapísalo hyperinfláciou, ktorá v októbri 2008 dosiahla 231 000 000 %. Na riešenie tohto problému vláda v roku 2009 povolila Zimbabwčanom používať ako zákonné platidlo cudzie meny namiesto zimbabwianskeho dolára. Americké doláre sa rýchlo stali každodenným platidlom. Táto de facto „dolarizácia“ stabilizovala ekonomiku, ale mala za následok aj nedostatok hotovosti. Ponuka sa nedala doplniť vládnym tlačením peňazí. Množstvo amerických dolárov sa tiež znížilo, keď sa využívali na nákup tovaru z dovozu aj ako forma úspor.

Pokusy vlády vyriešiť tento nedostatok hotovosti, napríklad zavedenie „náhradnej meny“ v roku 2014, zlyhali pre nedostatok dôvery verejnosti. Zimbabwčania si namiesto toho zvolili elektronické platobné platformy, ako je Ecocash, služba prevodu peňazí prostredníctvom telefónu. Do roku 2017 bolo 96 % všetkých transakcií elektronických.

Vo Švédsku prechod na bezhotovostné platby zásadným spôsobom neovplyvnil ľudský koncept peňazí a hodnoty. V Zimbabwe sa však posun smerom k bezhotovostnosti chápe skôr ako narušenie dovtedy existujúcich foriem hospodárskeho života, a nie ich plynulý vývoj. V krajine prevláda nedôvera vo vládne inštitúcie a hodnotu všetkých peňazí. „Zlá hotovosť je lepšia ako dobrá karta!" tvrdí pouličný obchodník v Bulawayo, čo je druhé najväčšie mesto v Zimbabwe.

Možno by sme nemali zabúdať na túto krízu dôvery v samotné peniaze v čase, keď pandémia COVID-19 urýchľuje náš prechod k bezhotovostným transakciám. Zmeny v našom každodennom ekonomickom živote, ktoré priniesol prechod k bezhotovostným transakciám, majú potenciál zmeniť to, ako chápeme peniaze, nepredvídateľnými spôsobmi.