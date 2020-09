Cestovný ruch v Nemecku a Taliansku sa už dokázal oživiť na predkrízovú úroveň

Zdroj: Saxo Bank

Foto: SITA/AP

dnes 10:03 -

Cestovný ruch je jednou z prvých obetí pandémie. Sledovanie jeho obnovy je tak dôležitým indikátorom stavu krízy. V našom pozorovaní sme vybrali vzorku siedmych rozvinutých krajín (USA, Nemecka, Talianska, Francúzska, Veľkej Británie, Španielska a Japonska). Len v dvoch z nich sa dokázal cestovný ruch vrátiť na predkrízové úrovne. Ide o Nemecko a Taliansko.

Nemecko a Taliansko zvládli obnovu turizmu najlepšie

V Nemecku došlo dokonca k nárastu o 8,5 percenta. Dá sa to vysvetliť efektívnou prevenciou proti šíreniu nákazy, ktorú Nemecko zvládlo a znížením DPH z 19 na 16 percenta. Nemecká vláda realizovala masívny a cielený program stimulov na oživenie ekonomiky s pozitívnym účinkom.

V Taliansku došlo k nárastu o 3,7 percenta. Dôvodom tu je návrat krajiny po počiatočnom prudkom prepuknutí infekcie späť do normálu. Talianska vláda uvoľňovala opatrenia len veľmi postupne a pomaly, čo sa jej osvedčilo.

Horšia situácia je v ostatných sledovaných krajinách. Mobilita a cestovný ruch sa síce od dna krízy oživili, no stále sú hlboko pod predkrízovými úrovňami. Napríklad vo Veľkej Británii je návštevnosť turistických centier o 15,5 percenta slabšia ako pred krízou. V uplynulých dňoch pritom klesla o dva percentuálne body, čo je prejavom opätovného zavádzania reštrikcií v súčasnej druhej vlne. Keďže zdravotná situácia sa podobne vyvíja aj v iných krajinách, napríklad Francúzsku a Španielsku, k zhoršeniu čísel pravdepodobne dôjde aj tam.

Rozvojový svet ešte stále v hlbokom poklese

Pri pohľade za hranice Európy vidíme, že mobilita sa ako tak normalizuje len na Taiwane. Porovnávali sme krajiny: Južná Kórea, Južná Afrika, Mexiko, Brazília, India a Taiwan. Situácia je najhoršia v Indii – až 32 percent pod predkrízovou úrovňou. V Mexiku je slabšia o 19 percent. Pokles je priamo úmerný zavedeniu prísnych reštriktívnych opatrení.

Vidíme to na príklade Južnej Kórei, kde sa ukazovatele do polovice augusta zlepšovali, no potom ako vláda opäť obmedzila prevádzku obchodov, reštaurácií a kaviarní, začali zas klesať. Tento príklad nám ukazuje, že normalizácia ekonomickej aktivity nie je vôbec jednoduchá.





Pandémia si vyžaduje, aby vlády opätovne sprísňovali a uvoľňovali opatrenia na základe vážnosti aktuálnej zdravotnej situácie. Musia tak navyše robiť diferencovane v rôznych odvetviach a regiónoch. To všetko predstavuje veľkú záťaž pre už teraz krehké ekonomiky. Myslíme si preto, že druhá vlna pandémie sa negatívne prejaví na hospodárskych číslach v štvrtom kvartáli.

Autorom je Christopher Dembik, hlavný makro analytik Saxo Bank.