Nezamestnanosť v Maďarsku koncom augusta klesla, prvýkrát v tomto roku

dnes 14:46 -

Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala ku koncu augusta pokles, prvýkrát v tomto roku. Uviedol to v utorok maďarský štatistický úrad.

Miera nezamestnanosti za trojmesačné obdobie do konca augusta dosiahla v priemere 4,6 %. Za obdobie od mája do konca júla predstavovala 4,8 %, pričom na túto úroveň vzrástla zo 4,6 % za trojmesačné obdobie do konca júna. Najnovší vývoj predstavuje prvý pokles nezamestnanosti od januára, v ktorom nezamestnanosť dosiahla 3,4 %.

Znížila sa aj nezamestnanosť mladých. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla miera nezamestnanosti v období od júna do konca augusta v priemere 14,8 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom trojmesačnom období predstavovala 15,1 %.