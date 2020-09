Byrokratický index Slovenska sa medziročne znížil na 217 hodín

dnes 12:16 -

Slovenská výrobná firma so štyrmi zamestnancami potrebuje na byrokratické povinnosti ročne 217 hodín času, čo je o štyri hodiny menej ako vlani. Vyplýva to z aktuálnej štúdie Byrokratický index 2020 Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Podnikateľské kilečko ministerstva hospodárstva (MH), ktoré schválil v lete parlament, sa zatiaľ v indexe neprejavilo a bude zarátané až v budúcom roku.

Oproti roku 2019 pozitívne vplývalo na byrokratický index najmä zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu a možnosť oznamovať zmeny vo vyhlásení elektronicky. Pozitívna je podľa analytika INESS Martina Vlachynského zmena, podľa ktorej môžu elektronicky vystavovať a doručovať niektoré dokumenty súvisiace s daňou z príjmu zo závislej činnosti aj podnikatelia.

Hoci podnikateľské kilečko alebo tiež lex korona MH v aktuálnej analýze INESS nie je zahrnuté, štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec pripomenul, že každé z jeho opatrení prináša konkrétne uľahčenie podnikania. Na rokovanie vlády by sa mal v tomto roku dostať aj druhý balík zmien na uľahčenie podnikania z dielne rezortu, ktorý vyberá ministerstvo hospodárstva z 2400 podnetov. Časť z týchto podnetov by sa podľa Oravca mala dostať do legislatívy aj prostredníctvom medzirezortných pripomienkových konaní, ktoré k jednotlivým zákonom už v súčasnosti bežia.

Slovensko v tohoročnom rebríčku INESS skončilo na druhom mieste za Severným Macedónskom, v ktorom porovnateľná firma potrebuje na splnenie si povinností 154 hodín. V tesnom závese za Slovenskom skončila Česká republika s 223 hodinami a štvrtá Litva s 271 hodinami. Inštitút porovnával aj podniky v Taliansku a Španielsku, tieto krajiny však skončili na chvoste rebríčka s počtom hodín na vybavenie byrokratických povinností nad 300 hodín.