Home Credit vykázal za 1. polrok svoju doteraz najväčšiu stratu

dnes 12:46 -

Kellnerova firma na splátkové financovanie Home Credit vykázala svoju doteraz najväčšiu stratu, prepustila tisíce ľudí a sprísnila predaj úverov. Informovali o tom české Hospodářské noviny (HN).

Home Credit je najväčším nebankovým poskytovateľom spotrebiteľských pôžičiek na svete. Na desiatich trhoch, kde podniká - od Česka cez Rusko, Čínu až po Filipíny - poskytla skupina pred vypuknutím pandémie pôžičky za viac ako 20 miliárd eur. Keď však od januára začali Čína a potom ďalšie krajiny zatvárať svoje ekonomiky, spolu s prázdnymi nákupnými centrami a továrňami sa prepadlo aj poskytovania úverov. Okrem toho, väčší podiel dlžníkov Home Creditu prestal splácať svoje pôžičky.

Home Credit koncom minulého týždňa oznámil, že mal za prvých šesť mesiacov roka stratu 619 miliónov eur. Vlani v rovnakom období mala splátková skupina čistý zisk 250 miliónov eur.

Stratu spôsobila najmä rezerva za v prepočte 49 miliárd korún (1,81 miliardy eur), ktorú firma vytvorila na nesplácané úvery. Ich podiel na celkových úveroch vzrástol na 6,2 % z 5,6 % v rovnakom období vlani. Na riziká nesplácania musia finančné firmy podľa účtovných pravidiel reagovať s predstihom a peniaze odložené do rezerv im ukrajujú zo zisku.

Podľa finančnej riaditeľky skupiny PPF Kateřiny Jiráskovej je rezerva na zlé úvery mimoriadne konzervatívna a celoročný výsledok Home Creditu môže byť nakoniec lepší. Jirásková povedala tiež HN, že úverovanie v 1. polroku kleslo o 40 %, ale už opäť ožíva.

"Od konca júna a za júl, august a september vidíme, že sa situácia naprieč všetkými našimi trhmi významne zlepšuje," povedala Jirásková HN. "Ak nenastane znova niečo v rozsahu ako na jar, tak by celoročný výsledok Home Creditu mohol byť lepší ako v 1. polroku," dodala.

Firma na situáciu zareagovala tým, že sprísnila posudzovanie žiadateľov o úver, obmedzila predaje novým zákazníkom. Aby ušetrila na fixných nákladoch, prepustila naprieč trhmi 42.000 ľudí, väčšinu z nich v Číne. Podľa Jiráskovej ale redukcia zamestnancov prebieha dlhodobo, keďže sa Home Creditu darí nahrádzať ľudí technológiami. Pandémia tento trend len urýchlila.

Na konci roka 2017 mala skupina dokonca 158.000 ľudí a odvtedy ich počty klesali. "Home Credit sa mení a stáva sa z hľadiska nákladov viac light. Je to správne, je to tiež jedným zo zámerov našej digitálnej stratégie. Keď potom príde situácia, ktorú nikto nečaká, tak sme trochu lepšie pripravení," povedala finančná riaditeľka spoločnosti PPF, ktorá vlastní v Home Credite 91,1-% podiel.

Jirásková tiež poznamenala, že tzv. koronakríza ukázala, ako je pre najväčšiu súkromnú českú finančnú skupinu dôležitá diverzifikácia aktivít. Jej dve ďalšie kľúčové divízie - telekomunikácie a nehnuteľnosti - kríza zasahuje oveľa menej alebo vôbec.

"Vo zvyšku skupiny nedochádza k prepúšťaniu, neznižovali sme si platy. Nepovedala by som ani, že sa zastavil nábor nových zamestnancov. Sú časti skupiny, ktoré sú v rastúcej fáze napriek ochoreniu COVID-19, napríklad Škoda Transportation. Tam sa naberajú ľudia, aby sa podarilo splniť všetky zákazky," povedala Jirásková.

Prepad príjmov Home Creditu neovplyvní ani dokončenie najdôležitejšej transakcie tohto roka, nákup televíznej skupiny CME, ktorá prevádzkuje českú Novu a stanice v ďalších štyroch stredoeurópskych krajinách. Túto transakciu v súčasnosti posudzuje Európska únia a čaká sa na jej schválenie.

Home Credit je predajcom drobných pôžičiek na mobily, práčky alebo televízory, predovšetkým na trhoch v Ázii, kde často spotrebiteľské financovanie od bánk chýba. Firma stavila tiež na online aplikácie a dátovú analýzu, ktorú využíva na správne ohodnotenie rizikovosti zákazníka a na rýchle, automatizované a bezpapierové úverovanie. Vytvára tiež partnerstvo s predajcami a má aj cenový porovnávač.