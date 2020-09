Zlé časy, zlá nálada: Negativita nie je investičná stratégia

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

dnes 0:32 -

O čom sa dnes v súvislosti s investovaním hovorí? Napríklad, že:

Portfólio 60/40 je mŕtve,

4 % pravidlo už nikdy nebude fungovať, pretože výnosy dlhopisov sú veľmi nízke.

Akcie technologických firiem zaznamenajú veľkolepý prepad, stačí si počkať.

Americký akciový trh predsa nemôže rásť navždy.

Ceny zahraničných akcií sú z nejakého dôvodu stlačené, akoby do nich nikto nechcel investovať.

trh nehnuteľností je podporovaný nízkymi úrokovými sadzbami, ale keď sa jedného dňa sadzby dvihnú...

Jediný dôvod, prečo dokážu trhy rásť je, že vláda podporila ekonomiku biliónmi dolárov. Toto ale nemôže dlho trvať.

Globálna dlhová bublina povedie k najväčšiemu krachu v histórii, uvidíte.

Súkromné ​​trhy a IPO sú šialenstvo. Jeden príklad za všetky, IPO Snowflake. Pri počiatočnej verejnej ponuke sa cena vyšplhala na 120 dolárov za akciu, čo bolo vysoko nad očakávaným rozpätím 75 až 100 dolárov. Teraz sa obchoduje na NYSE za 229.

Dá sa pochopiť, že majú ľudia v súčasnosti ku všetkému negatívny postoj. Rok 2020 nebol zrovna prechádzkou v ružovej záhrade. Každý má starostí vyše hlavy. A čo sa týka investovania, dá sa tvrdiť, že nebolo nikdy také zložité ako dnes, keď vezmeme do úvahy úroveň úrokových sadzieb po celom svete.

T.I.N.A. (there is no alternative - neexistuje žiadna alternatíva) bol pôvodne výraz zavedený na vysvetlenie, prečo akcie dokázali tak dobre odolávať okolnostiam aj v uplynulom desaťročí. Dnes by tento argument mal pravdepodobne ešte väčší zmysel v upravenej podobe: There Is No Answer, neexistuje odpoveď. Skutočne neexistujú ľahké odpovede. Buď budete akceptovať volatilitu rizikových aktív, alebo takmer nulové výnosy z vysoko kvalitných dlhopisov.



Stále však musíte investovať.

Nemôžete svoje peniaze zakopať niekam na záhrade alebo ich skryť pod matrac. Neexistuje návratnosť bez rizika. Centrálne banky vám nepomôže na ceste získavania financií napríklad na odchod do dôchodku. Rovnako vám ale nepomôže ani vysmievanie sa špekulantom, ktorí sa nedávno na trhu popálili, keď skúšali cez mobilnú aplikáciu Robinhood obchodovanie s akciami. To, že ste sa naštvali na akciový trh, vám nijak do budúcna nepomôže.

Akákoľvek pozícia, ktorú v rámci svojho portfólia zaujmete, predstavuje riziko. Investovanie do akcií je riskantné. Rizikové sú aj dlhopisy. Kryptomeny, súkromný kapitál, hedžové fondy, nehnuteľnosti a všetky ďalšie finančné aktíva zahŕňajú riziko. Musíte akceptovať riziko, inak nezarobíte (ani neprerobíte).

Ale hádajte, čo ešte zahŕňa riziko. Nič nerobenie!

Nerobiť nič so svojimi peniazmi je v skutočnosti najväčším rizikom zo všetkých. Pri investovaní peňazí do rizikových aktív neexistujú žiadne záruky. Môže sa stať, že prídete o hromadu peňazí investovaním do rizikových aktív, vlastne občas sa to stane takmer určite. Neexistuje spôsob, ako úplne vylúčiť riziko z rovnice pri pokuse o zväčšenie kapitálu. Naopak, existuje však spôsob, ako zaručiť strašné výsledky pri nakladaní so svojimi úsporami. Neustále sa len sťažujte na trhy a nerobte nič so svojimi peniazmi. Ak nikdy nebudete riskovať, nikdy nebudete mať dosť nasporeného. Ak chcete byť doživotní pesimisti a neustále sa len strániť trhom, z dlhodobého hľadiska vás o vaše peniaze pripraví inflácia.





Tak ako o tom píše vo svojej knihe Burton Malkiel, v najnovšom vydaní A Random Walk Down Wall Street. Investor s 10 000 dolárov na začiatku roku 1969, ktorý investoval do 500-akciového indexového fondu Standard & Poor’s, by mal do apríla 2018 portfólio v hodnote 1 092 489 dolárov za predpokladu, že všetky dividendy reinvestoval. Druhý investor, ktorý namiesto toho kúpil akcie v priemernom aktívne spravovanom fonde, by mal investíciu v hodnote 817 741 dolárov.

Tu je vidieť určitá nadradenosť indexových fondov nad aktívne spravovanými podielovými fondmi. Viete však, čo by dopadlo oveľa horšie ako investovanie do aktívnych fondov? Nerobiť nič so svojimi peniazmi. Výnosy z aktívne spravovaného sveta fondov neboli také oslnivé ako indexové fondy, ale aj tak dokázali rásť takmer 5 desaťročí. Investovanie do podpriemerných fondov by z dlhodobého hľadiska prinieslo smiešny rast vášho kapitálu. Musíte však investovať, aby ste mohli dosiahnuť čo i len tieto podpriemerné zisky.

Debaty o tom, či aktívne alebo pasívne spravovaný fond nie je ani z ďaleka tak dôležitá, ako rozdelenie investorov na optimistov a pesimistov. Nikto netvrdí, že musíte byť permanentný býk, ktorý úplne ignoruje skutočnosť, že trhy niekedy klesajú a inokedy stúpajú. Permanentní býci majú na dlhšej trati lepšie výsledky ako permanentí medvedi, ale musíte byť realistickí aj v súvislosti s rizikom.

Nechať sa zvádzať negativitou vás môže doviesť k tomu, že budete neustále sedieť a neurobíte nič. A to je najhoršia stratégia zo všetkých.

Dobre sa vysťažovať môže byť niekedy pôsobiť ako akt očisty, nejde však o investičnú stratégiu. Ak chcete rozšíriť svoj kapitál, stále musíte do niečoho investovať.