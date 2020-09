Zariadenie sociálnych služieb chce radnica vybudovať z financií zo ŠFRB

dnes 10:31 -

Zariadenie sociálnych služieb (ZSS), ktorého súčasťou bude zariadenie pre seniorov (ZPS) a denný stacionár, chce mesto Svidník vybudovať z financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Vzniknúť má v nevyužívanej budove. Ako pre TASR uviedla primátorka mesta Marcela Ivančová, bude to zariadenie rodinného typu, ktoré ponúkne prácu približne 40 ľuďom.

"V ZPS bude 33 lôžok a v dennom stacionári 56 miest, čiže si myslím, že by sme na určitý čas vedeli pokryť potreby mesta. Projekt bol prerokovaný v mestskom zastupiteľstve (MsZ), pracujeme na stavebnom povolení a v najbližším možnom termíne chceme podať žiadosť na ŠFRB, pretože to chceme financovať z prostriedkov ŠFRB do takej miery, do akej sa to bude dať," uviedla Ivančová s tým, že v súčasnosti ŠFRB poskytuje 700 eur na štvorcový meter podlahovej plochy.

"Celé zariadenie je napočítané približne na 2000 štvorcových metrov podlahovej plochy, čiže dokopy je to momentálne okolo 1,4 milióna eur. Máme však informácie, ktoré potvrdilo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), že sa pripravuje legislatívna úprava a suma dotácie zo ŠFRB má byť vyššia," vysvetlila primátorka a doplnila, že konečnú sumu určí súťaž.

"Podľa vyjadrenia projektantov, pri sume 700 eur za štvorcový meter by sme vedeli pokryť asi 90 až 95 percent stavebného nákladu na celú budovu, čo sú veľmi dobré čísla," skonštatovala primátorka. Ako ďalej povedala, firma v súčasnosti pracuje na projektovej dokumentácii.

"Hneď po novom roku chceme podať žiadosť na ŠFRB. Je tam nejaká lehota na vyjadrenie, posúdenie, súťaž, takže rátam s tým, že v roku 2022 by mohlo byť ZSS hotové," dodala Ivančová.