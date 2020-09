Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 39. týždni:Bratislava 21. septembra - Dopravu na frekventovanej trati Bratislava – Komárno od decembra tohto roka na nasledujúce dva roky zabezpečí rakúsky národný dopravca ÖBB a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Doteraz na trati jazdil Regiojet. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v pondelok uviedlo, že spojenie dvoch národných dopravcov prinesie vyššiu kvalitu cestovania za nižšiu cenu. Oproti súčasnosti bude celková dotácia za rok nižšia o takmer 200.000 eur. Bratislava 22. septembra - Návštevnosť hotelov sa v júli tohto roka medzimesačne strojnásobila, oproti vlaňajšku však bolo hostí stále o 20 % menej. Prepad počtu zahraničných návštevníkov sčasti nahradil rast domácich hostí, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Bratislava 22. septembra - Daňové priznania za minulý rok bude potrebné podať k 31. októbru tohto roka. Týka sa to tých, ktorí ich doteraz nepodali pre koronakrízu. Ku koncu septembra sa totiž skončia lex korona opatrenia v oblasti daní. Počíta s tým vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý v utorok schválil parlament.Bratislava 22. septembra – Slovenská ekonomika v tomto roku poklesne o 6,7 %. Predpokladá to najnovšia makroprognóza, ktorú v utorok na tlačovej konferencii predstavil minister financií Eduard Heger (OĽANO). Odhady z júna pritom hovorili o prepade ekonomiky o 9,8 %.Bratislava 23. septembra - Projekt Prvá pomoc sa má realizovať do konca tohto roka. Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) tak majú naďalej dostávať od štátu finančnú kompenzáciu, ak ich podnikanie zasiahla pandémia nového koronavírusu. Návrh na predĺženie obdobia tohto projektu v stredu schválila vláda.Bratislava 23. septembra - Vládny kabinet v stredu odvolal Zuzanu Šubovú z funkcie podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Šubová sa rozhodla odísť sama, o svojom odchode zo SŠHR informovala médiá v pondelok. Ukončiť svoje pôsobenie sa rozhodla pre "nekompetentné a netransparentné" riadenie tejto inštitúcie pod vedením predsedu Jána Rudolfa.

Toho mrzí ho spôsob, akým to riešila. "Pravda je taká, že sme si nesadli osobne, ľudsky. V každom vzťahu, v manželstve, partnerskom vzťahu aj pracovnom vzťahu sa to stáva, že dvaja ľudia si nesadnú a preto si myslím, že je lepšie z kratšej cesty odísť," vysvetlil Rudolf s tým, že spoluprácu so Šubovou si predstaviť nevie po odbornej ani po osobnostnej stránke.Bratislava 24. septembra - Pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku sa odstránia neprávosti, ktoré vznikli ženám ročníkov 1957 až 1963. Po novom sa im už bude zohľadňovať výchova dieťaťa. Parlament vo štvrtok schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú pripravila trojica poslankýň Petra Krištúfková (Sme rodina), Anna Zemanová (SaS) a Katarína Hatráková (OĽANO). Na Slovensku začal platiť ústavný zákon, ktorý rieši dôchodkový strop. Ten bol stanovený na 64 rokov, avšak ženy idú do dôchodku skôr za každé jedno vychované dieťa. Platná zmena však podľa poslankýň diskriminovala ženy narodené v rokoch 1957 až 1963, ktorým sa neodpočítavalo šesť mesiacov za výchovu dieťaťa.