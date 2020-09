Varšavská digitálna deklarácia vyzýva vlády k podpore inovatívnej ekonomiky

dnes 13:46 -

Varšavská digitálna deklarácia, ktorú podpísali predstavitelia mimovládneho digitálneho sektora z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Maďarska, vyzýva vlády k rozsiahlejšej podpore inovatívnej ekonomiky a digitálnych technológií. Pre TASR to uviedol jeden zo signatárov deklarácie – IT Asociácia Slovenska (ITAS).

Signatári si myslia, že budovanie digitálnej infraštruktúry a výskumno-vývojových kapacít v týchto krajinách by sa malo stať absolútnou prioritou. Zdôrazňujú, že pre ekonomiky strednej a východnej Európy je získavanie potrebných znalostí v digitálnych technológiách kriticky dôležité, pričom význam týchto cieľov potvrdila aj pandémia nového koronavírusu, keď digitálny priemysel zohrával kľúčovú rolu pri podpore digitalizácie administratívy, podnikania, vzdelávania a sociálnej oblasti a umožnil lepšie krízové fungovanie všetkých spomínaných sektorov.

"Musíme využiť intelektuálny a technologický potenciál a odborné znalosti, ktoré máme," uvádzajú signatári deklarácie. Podľa nich je kľúčové spolupracovať nielen so súkromným sektorom, ale aj so štátnymi a verejnými inštitúciami a vedeckými komunitami, ktoré by spoločne mali vytvárať regulácie na podporu vývoja prelomových technológií, podporiť inovácie či domáce startupy. Štát by podľa signatárov deklarácie mal začínajúcim digitálnym firmám poskytnúť pomocnú ruku pri nasadzovaní nových riešení.

Výmena informácií medzi inovatívnymi združeniami je dôležitá aj podľa prvého viceprezidenta ITAS Mária Lelovského. "Naša spolupráca pri definovaní kľúčových výziev pre jednotlivé krajiny a ich vlády je nanajvýš aktuálna hlavne v súvislosti s tvorbou národných reformných plánov. Verím, že aj naša vláda do slovenského plánu reforiem zaradí digitálne a inovatívne ciele. Som presvedčený, že na prvom mieste musí byť rozvoj ľudského potenciálu, aby krajiny dokázali využiť príležitosti, ktoré sa im aj v krízových dobách ponúkajú. A tými nepochybne sú digitálna transformácia ekonomiky a celej spoločnosti," uzavrel Lelovský.

Varšavská digitálna deklarácia stanovuje osem oblastí, ktoré sú kľúčové pre rast digitálnej ekonomiky v strednej a východnej Európe. Sú nimi digitálne zručnosti, investície do pokročilých technológií, prístup k vysokorýchlostnému internetu pre každú domácnosť do roku 2025, manažment dát, kybernetická bezpečnosť, podpora a rozvoj technologických startupov, jednotné a jasné regulačné prostredie a urýchlené vybudovanie a nasadenie 5G sietí.