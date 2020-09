Príležitosť na nákup akcií pred dverami. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Časovanie trhu sa nevypláca

Investorské pravidlo skupovania poklesov hovorí o tom, že každý pokles akciových indexov o 10 – 15 % treba využiť na dokúpenie akcií. Žiaden investor nemá krištáľovú guľu, a preto nevie, kedy sa pokles zastaví a akcie začnú opäť rásť. Pokusy o chytanie dna sa často skončia neúspechom a premárnenou príležitosťou. Preto nemá zmysel pokúšať sa o časovanie trhu. O to väčší význam má pravidlo skupovania poklesu a priemerovania ceny. Ak indexy poklesnú o 10 – 15 %, je vhodná príležitosť na ich dokúpenie. Bez ohľadu na vývoj ekonomiky a negatívne správy prichádzajúce z médií. Ak sa pokles nezastaví a akcie pôjdu nadol, je vhodné dokúpiť o ďalších 10 – 15 %. Preto si investičný kapitál treba adekvátne rozdeliť. Dobré je mať „muníciu“ a počítať s možnosťou, že akciové trhy klesnú o 50 – 60 %. Videli sme to v roku 2000 aj v roku 2008/09, preto to nemožno na 100 % vylúčiť. Krízy sa cyklicky opakujú a z času na čas sa vyskytnú ekonomické problémy, ktoré zatlačia akciové trhy nadol. Niekedy viac, inokedy menej. Tento pokles však treba vnímať ako príležitosť na dlhodobú investíciu.

Porovnanie vývoja ES 600 a S&P500 od začiatku roka 2020 (indexované)



Nový najbohatší muž Číny

Donedávna sa titulom najbohatší muž Číny pýšil Jack Ma, zakladateľ Alibaba Group. Jeho nástupcom sa stal Čong Šanšan, zakladateľ Nongfu Spring, po tom, čo firma vstúpila na burzu v Hongkongu. Nongfu Spring je najväčším výrobcom nápojov a balenej vody. Produkujú aj balenú kávu, čaje či sladené nápoje. Majetok Čonga Šanšana sa odhaduje na 57,2 mld. USD a vlastní 84,4 % akcií danej spoločnosti. Kľúčom k úspechu je, že firma je silne ukotvená v rámci sektora – má vysoké tržby a dobre nastavené marže, čo prináša solídnu ziskovosť. V Číne je podobných investičných príležitostí pomerne málo. Omnoho viac sa tam obchodujú technologické spoločnosti, ktoré sú však k svojej výkonnosti často drahé. Len preto, že majú nálepku technologickej firmy, investor platí prirážku. V tomto prípade ide o firmu naviazanú na nápoje a balenú vodu. Dalo by sa to prirovnať k akciám Coca-Cola, Pepsi alebo Monster Beverage Co. V USA sú pomerne obľúbené a ide o relatívne konzervatívny bussines model.

Čaká nás nabitý týždeň

Pred nami je týždeň plný makroekonomických dát. Najdôležitejšie budú stredajšie výsledky inflácie z eurozóny a piatkové dáta z amerického trhu práce. V pondelok vystúpi s prejavom guvernérka ECB Christine Lagardová a od štvrtka začína summit európskych lídrov.



